Trường tiểu học từng lùm xùm thực phẩm bẩn ở Đà Lạt có hiệu trưởng mới

Ngày 23-12, theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), phường đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.
Theo đó, phường tiếp nhận bà Đỗ Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương – Đà Lạt, thời hạn 5 năm.
Cũng theo lãnh đạo phường, đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trước đó trong vụ việc lùm xùm về tố cáo nhập thực phẩm vào trường này - dự kiến sẽ được điều chuyển đến trường khác làm giáo viên.
Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, đã nghỉ việc) có đơn tố cáo về việc nhập thực phẩm bẩn vào trường này.
Theo đó, một số ngày, thực phẩm có dấu hiệu bất thường như: thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc làm rõ những tố cáo này.
Tháng 11-2025, Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga.
Bà Nga với vai trò Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết;
Bà Nga còn thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao, dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.
