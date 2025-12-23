Trường tiểu học từng lùm xùm thực phẩm bẩn ở Đà Lạt có hiệu trưởng mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Trường tiểu học từng lùm xùm thực phẩm bẩn ở Đà Lạt có hiệu trưởng mới

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trường Tiểu học Trưng Vương ở phường Xuân Hương – Đà Lạt có hiệu trưởng mới sau những lùm xùm về thực phẩm bẩn.

Ngày 23-12, theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), phường đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt có Hiệu trưởng mới sau lùm xùm thực phẩm bẩn - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hà (đứng giữa) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Theo đó, phường tiếp nhận bà Đỗ Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương – Đà Lạt, thời hạn 5 năm.

Cũng theo lãnh đạo phường, đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trước đó trong vụ việc lùm xùm về tố cáo nhập thực phẩm vào trường này - dự kiến sẽ được điều chuyển đến trường khác làm giáo viên.

Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, đã nghỉ việc) có đơn tố cáo về việc nhập thực phẩm bẩn vào trường này.

Theo đó, một số ngày, thực phẩm có dấu hiệu bất thường như: thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc làm rõ những tố cáo này.

Tháng 11-2025, Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Bà Nga với vai trò Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết;

Bà Nga còn thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao, dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Tin liên quan

Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt

Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương

(NLĐO) - Việc tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương là để phục vụ xác minh thông tin nhập thực phẩm bẩn vào trường này

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn

(NLĐO) - Phường Xuân Hương – Đà Lạt tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương sau khi có tố cáo thực phẩm bẩn vào trường

Lâm Đồng Đà Lạt thực phẩm bẩn phường Xuân Hương - Đà Lạt trường tiểu học Trưng Vương Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo