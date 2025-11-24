HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cháy nhà 5 tầng, 5 người may mắn được giải cứu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cháy ngôi nhà 5 tầng lúc rạng sáng ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận giải cứu 5 người, trong đó có 3 trẻ em, xuống nơi an toàn.

Ngày 24-11, Công an phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt.

Cháy nhà Hà Nội 5 tầng giải cứu 5 người trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu 5 người dân. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng gần 2 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra tại nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Lực lượng chức năng ngay lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế, không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận.

Đến khoảng 2 giờ 36 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Tin liên quan

Hai vụ cháy nhà xảy ra trong buổi sáng

Hai vụ cháy nhà xảy ra trong buổi sáng

(NLĐO)- Hai vụ cháy xảy ra vào sáng cùng ngày ở Hà Nội, rất may các vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.

Công an TP HCM nói về sự cố cháy pin xe điện

(NLĐO) - Chữa cháy liên quan tới pin xe điện rất khó khăn và Công an TP HCM khuyến cáo để người dân sử dụng an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ

Phát hiện thi thể tại phòng kế toán sau khi dập tắt đám cháy ở trường mầm non

(NLĐO) - Sau khi dập tắt đám cháy tại trường mầm non, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.

cháy nhà dân cháy nhà cháy cháy ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo