Sáng 1-12, đại diện Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết sáng cùng ngày, nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà) đã xảy ra cháy.



Vụ cháy tạo ra cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: T.D.

Theo đó, công an phường đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Nhân chứng cho biết cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường. Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Hoa Thám bị ùn ứ giao thông.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu "đất vàng" trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.