TPHCM: Cháy quán cà phê lúc sáng ở khu dân cư Vĩnh Lộc

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 2-12, Công an phường Bình Tân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cà phê.

Cháy phát ra từ quán cà phê.

Khoảng 9 giờ, lửa phát ra từ quầy pha chế quán cà phê nằm ở đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân. Lúc này quán đang mở cửa, có nhiều khách.

Phát hiện cháy, họ chạy ra ngoài, sau đó quay lại cùng nhân viên quán kéo ống nước, dùng bình chữa máy mini dập lửa song bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám hỏa hoạn sau đó.

Tại hiện trường, khu vực pha chế cháy đen, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đám cháy cũng gây cháy xém một quán bán bánh canh bên cạnh.

Quán cà phê cháy là một thương hiệu cà phê có nhiều chi nhánh ở TPHCM. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy xém sang quán cà phê bên cạnh.