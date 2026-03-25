Quốc tế

Cháy nhà máy ở Hàn Quốc làm 14 người chết, CEO bị lộ phát ngôn gây phẫn nộ

Thu Hương

(NLĐO) - SBS công bố ghi âm nội bộ cho thấy CEO công ty Anjeon Industry tại Daejeon - Hàn Quốc có phát ngôn gây phẫn nộ sau vụ cháy làm 14 người chết.

Ngày 25-3, đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) công bố đoạn ghi âm độc quyền dài khoảng 6 phút ghi lại cuộc họp nội bộ tại nhà máy của Công ty Anjeon Industry ở Munpyeong-dong, quận Daedeok, TP Daejeon. 

Đoạn băng cho thấy thái độ trái ngược hoàn toàn của ông Sohn Ju-hwan, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty, so với những hình ảnh hối lỗi trước đó liên quan đến vụ hỏa hoạn thảm khốc tại TP Daejeon.

Lộ băng ghi âm Giám đốc Anjeon Gongup lăng mạ gia đình nạn nhân vụ cháy tại Daejeon - Ảnh 1.

CEO Sohn Ju-hwan của Anjeon Gongup viếng nạn nhân vụ cháy tại tòa thị chính Daejeon. Ảnh: Yonhap

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy ở Munpyeong-dong vào ngày 20-3 khiến 14 người tử vong và 60 người bị thương. Các cơ quan chức năng đang điều tra nghi vấn về các cấu trúc xây dựng trái phép và sự quản lý yếu kém đối với các chất gây cháy như natri và dầu cắt gọt.

Đến ngày 22-3, ông Sohn Ju-hwan cùng khoảng 30 cán bộ nhân viên đã đến viếng tại bàn thờ chung ở tòa thị chính Daejeon. Tại đây, ông cúi đầu và rơi lệ khi bày tỏ sự hối tiếc với thân nhân các nạn nhân. 

Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều ngày 24-3, ông Sohn lại sử dụng ngôn từ thô tục và tỏ ra tức giận với các báo cáo của truyền thông.

Trong băng ghi âm, khi có người nhắc đến việc phải đi gặp gia đình các nạn nhân, ông Sohn đã buông lời lăng mạ cùng câu: "Im đi đã. Gia đình nạn nhân hay cái gì đi nữa cũng mặc kệ!".

Bên cạnh việc xúc phạm thân nhân người quá cố, CEO của Anjeon Industry còn yêu cầu xác định danh tính nhân viên đã tiết lộ thông tin về hành vi bạo lực ngôn từ thường xuyên của ông tại nơi làm việc. 

Ông Sohn nói: "Này, hãy nói cho tôi biết kẻ nào đã gặp phóng viên. Tin tức nói rằng giám đốc quát tháo cấp dưới nhưng công ty lại không hề có lời giải thích nào cả".

Đoạn ghi âm cũng cho thấy ông Sohn bác bỏ các nghi vấn về việc quản lý lỏng lẻo dầu cắt gọt và sự tồn tại của các khu vực nghỉ ngơi không phép. Ông cho rằng những cáo buộc này là "sự hiểu lầm" và chỉ trích các cấp dưới vì không ngăn chặn được các luồng thông tin bất lợi.

Lộ băng ghi âm Giám đốc Anjeon Gongup lăng mạ gia đình nạn nhân vụ cháy tại Daejeon - Ảnh 2.
Lộ băng ghi âm Giám đốc Anjeon Gongup lăng mạ gia đình nạn nhân vụ cháy tại Daejeon - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra nhà máy Anjeon Industry ở Daejeon, hai ngày sau vụ cháy khiến 14 công nhân thiệt mạng. Ảnh: Newsis

Theo tờ Korea Times, ông Hwang Byung-geun, đại diện công đoàn công ty, cáo buộc ban quản lý đã phớt lờ nhiều cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trước khi thảm kịch xảy ra.

Hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang gặp khó khăn do cấu trúc nhà máy có nguy cơ sụp đổ cao.

