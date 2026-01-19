Trung tâm thương mại cháy ròng rã 1 ngày ở Pakistan, số người chết tăng cao

Vụ cháy bắt đầu từ tối 17-1 tại Gul Plaza, một tổ hợp có 1.200 cửa hàng trải rộng trên diện tích lớn hơn một sân bóng đá, ở TP Karachi thuộc tỉnh Sindh của Pakistan.

Ngọn lửa hoành hành hơn 24 giờ trước khi được dập tắt, song vẫn còn những đốm nhỏ bùng phát giữa đống đổ nát.

Các video cho thấy ngọn lửa lan nhanh khắp trung tâm thương mại, còn lính cứu hỏa làm việc suốt đêm nỗ lực dập tắt đám cháy. Hầu hết tòa nhà đã đổ sụp tính tới ngày 19-1. Hàng trăm người vây quanh tòa nhà khi các đội cứu hộ làm việc, trong đó có những chủ cửa hàng chứng kiến công sức cả đời bị thiêu rụi thành tro chỉ sau một đêm.

"Chúng tôi mất trắng, 20 năm làm việc vất vả, tất cả đều tan biến" - chủ cửa hàng tên Yasmeen Bano nói.

Nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa sử dụng máy móc hạng nặng tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà thuộc khu trung tâm thương mại sau vụ hỏa hoạn lớn ở Karachi ngày 19-1. Ảnh: AP

Ông Murad Ali Shah - thủ hiến tỉnh Sindh - cho biết 15 người đã thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa, và 65 người vẫn còn mất tích. Ông nói thêm 80 người bị thương, với 22 người đã được xuất viện. “Chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm người mất tích. Đó là ưu tiên hàng đầu lúc này” - ông nói.

Nhiều người phẫn nộ khi ông Murtaza Wahab - Thị trưởng Karachi - tới thăm hiện trường vào tối 18-1, khoảng 23 giờ sau vụ cháy. Chính quyền nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên lúc 22 giờ 38 phút tối 17-1, báo cáo các cửa hàng ở tầng trệt đang bốc cháy. Khi cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã lan lên các tầng trên, bao trùm phần lớn tòa nhà.

Theo lực lượng cứu hỏa, Gul Plaza thiếu hụt hệ thống thông gió, khiến khói dày đặc bao trùm tòa nhà và làm chậm nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt.

Ông Shah cho biết chính phủ sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy và xem xét có sơ suất trong nỗ lực cứu hộ không.

"Tôi thừa nhận có những sai sót. Tôi chưa thể nói trách nhiệm thuộc về ai” - ông chia sẻ, nói thêm nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Javed Alam Odho nhận định nguyên nhân có khả năng do cầu dao điện. “Bố cục và cấu trúc của khu chợ, cùng vật liệu các mặt hàng như thảm, chăn,... khiến ngọn lửa vẫn âm ỉ” - ông nói.

Vụ cháy tại Gul Plaza có thể là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở Karachi kể từ khi một khu công nghiệp bốc cháy vào năm 2012, khiến hơn 260 người thiệt mạng. Năm 2020, tòa án phán quyết thảm họa này có liên quan đến hành vi phóng hỏa.