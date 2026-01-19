Trung tâm thương mại cháy ròng rã 1 ngày ở Pakistan, số người chết tăng cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung tâm thương mại cháy ròng rã 1 ngày ở Pakistan, số người chết tăng cao

Phương Linh

(NLĐO) - Lực lượng cứu hỏa Pakistan ngày 19-1 tiếp tục tìm kiếm hơn 60 người còn mất tích sau vụ cháy lớn ở một trung tâm thương mại tại TP Karachi.

Vụ cháy bắt đầu từ tối 17-1 tại Gul Plaza, một tổ hợp có 1.200 cửa hàng trải rộng trên diện tích lớn hơn một sân bóng đá, ở TP Karachi thuộc tỉnh Sindh của Pakistan. 

Ngọn lửa hoành hành hơn 24 giờ trước khi được dập tắt, song vẫn còn những đốm nhỏ bùng phát giữa đống đổ nát.

Các video cho thấy ngọn lửa lan nhanh khắp trung tâm thương mại, còn lính cứu hỏa làm việc suốt đêm nỗ lực dập tắt đám cháy. Hầu hết tòa nhà đã đổ sụp tính tới ngày 19-1. Hàng trăm người vây quanh tòa nhà khi các đội cứu hộ làm việc, trong đó có những chủ cửa hàng chứng kiến công sức cả đời bị thiêu rụi thành tro chỉ sau một đêm.

"Chúng tôi mất trắng, 20 năm làm việc vất vả, tất cả đều tan biến" - chủ cửa hàng tên Yasmeen Bano nói.

15 người chết, 65 người mất tích sau vụ cháy TTTM ở Pakistan - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa sử dụng máy móc hạng nặng tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà thuộc khu trung tâm thương mại sau vụ hỏa hoạn lớn ở Karachi ngày 19-1. Ảnh: AP

Ông Murad Ali Shah - thủ hiến tỉnh Sindh - cho biết 15 người đã thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa, và 65 người vẫn còn mất tích. Ông nói thêm 80 người bị thương, với 22 người đã được xuất viện. “Chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm người mất tích. Đó là ưu tiên hàng đầu lúc này” - ông nói.

Nhiều người phẫn nộ khi ông Murtaza Wahab - Thị trưởng Karachi - tới thăm hiện trường vào tối 18-1, khoảng 23 giờ sau vụ cháy. Chính quyền nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên lúc 22 giờ 38 phút tối 17-1, báo cáo các cửa hàng ở tầng trệt đang bốc cháy. Khi cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã lan lên các tầng trên, bao trùm phần lớn tòa nhà.

Theo lực lượng cứu hỏa, Gul Plaza thiếu hụt hệ thống thông gió, khiến khói dày đặc bao trùm tòa nhà và làm chậm nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt.

Ông Shah cho biết chính phủ sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy và xem xét có sơ suất trong nỗ lực cứu hộ không. 

"Tôi thừa nhận có những sai sót. Tôi chưa thể nói trách nhiệm thuộc về ai” - ông chia sẻ, nói thêm nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Javed Alam Odho nhận định nguyên nhân có khả năng do cầu dao điện. “Bố cục và cấu trúc của khu chợ, cùng vật liệu các mặt hàng như thảm, chăn,... khiến ngọn lửa vẫn âm ỉ” - ông nói.

Vụ cháy tại Gul Plaza có thể là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở Karachi kể từ khi một khu công nghiệp bốc cháy vào năm 2012, khiến hơn 260 người thiệt mạng. Năm 2020, tòa án phán quyết thảm họa này có liên quan đến hành vi phóng hỏa.

Tin liên quan

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

(NLĐO) – Hơn 100 người thương vong, tuyến đường sắt tê liệt khi một tàu cao tốc trật bánh và lao vào một tàu cao tốc khác chạy ngược chiều ở Tây Ban Nha.

Máy bay quay đầu hai lần trên không ở Úc, hết va phải chim lại nổ máy phát điện

(NLĐO) – Do va phải chim và phát sinh trục trặc kỹ thuật, chuyến bay của hãng Qantas phải quay đầu hai lần liên tiếp khiến hành khách chờ đợi nhiều giờ.

Mỹ: Tai nạn máy bay thảm khốc, 7 người thiệt mạng

(NLĐO) - Cựu tay đua NASCAR Greg Biffle nằm trong số 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Bắc Carolina - Mỹ.

trung tâm thương mại nguyên nhân vụ cháy Pakistan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo