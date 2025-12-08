Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông không kịp chạy thoát

Sáng 8-12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ việc cháy nhà gây chết người ở xã Trà Linh.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, tại thôn 3 xã Trà Linh xảy ra một vụ cháy nhà hộ ông Hồ Văn Tấn.

Trong khi vụ cháy xảy ra, cụ ông Hồ Văn Dép (SN 1932) vì tuổi cao, sức yếu không kịp chạy ra ngoài nên đã bị cháy và tử vong tại chỗ. Ngoài ra vụ cháy còn gây thiệt hại nặng về tài sản.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.