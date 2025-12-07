HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một người Trung Quốc bị 4 gã đàn ông giam lỏng trong khách sạn ven biển Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Cảnh sát Đà Nẵng vừa giải cứu một người Trung Quốc bị giam lỏng trong khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đặc biệt, trong nhóm bị bắt giam, có một đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Một người Trung Quốc bị 4 gã đàn ông giam lỏng bên trong khách sạn - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 3-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên Wang W.Q (SN 1990) đang ở tại khách sạn P.L (đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

Đến 23 giờ cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra Khách sạn P.L.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại phòng 301 có một người đàn ông tên Nguyễn Thành Trung (SN 1986, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và một người Trung Quốc tên Ye Cheng (SN 1990); tại phòng 305 có một người đàn ông tên Hứa Phú Đức (SN 1978, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và bạn trai của người trình báo – tên Wang W. Q. (quốc tịch Trung Quốc).

Một người Trung Quốc bị 4 gã đàn ông giam lỏng bên trong khách sạn - Ảnh 2.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu Ma Xingfa (Ảnh Công an cung cấp)

Sau khi xác minh nhanh các đối tượng Trung và Đức, cảnh sát thấy cả 2 được người khác thuê để giam giữ người Trung Quốc liên quan đến việc mượn tiền tại sòng bạc nên đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào sáng ngày 30-11, Wang W.Q. đến một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn thì gặp một đối tượng tên Ma Xingfa (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc). Lúc này, Wang hỏi vay số tiền 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc.

Sau khi Wang viết giấy nhận nợ, Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Wang, bao gồm hộ chiếu và visa.

Đến trưa ngày 30-11, Wang W.Q. đánh bạc thua hết tiền nên bị Ma Xingfa bắt đưa về giam, giữ tại một phòng khách sạn H.A.

Trưa ngày 1-12, do Wang chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Đức chở Wang đi về khách sạn P.L (đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn) và "giam lỏng" tại đây, dưới sự giám sát của Đức và Trung.

Theo lời khai của Ma Xingfa, ngoài vụ việc vừa bị phát hiện thì trước đó, đối tượng này cũng đã bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc tương tự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Ma Xingfa, Hứa Phú Đức, Nguyễn Thành Trung và Mai Thanh Duy về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

