Pháp luật

Nam thanh niên táo tợn cướp giật tại tiệm vàng ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Vũ Hiền - nghi phạm thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng khiến người dân hoang mang.

Tối 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng cướp giật ở tiệm vàng trên địa bàn phường An Hải.

Nghi phạm là Vũ Hiền (34 tuổi, nơi ở hiện tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Nam thanh niên táo tợn cướp giật ở tiệm vàng trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vũ Hiền tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5-12, tại tiệm vàng Phú Vinh (số 29 đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), ông H.V (63 tuổi) trình báo bị một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua trang sức rồi lợi dụng sơ hở giật 1 nhẫn vàng tròn, trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98 trị giá gần 70 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng tháo chạy bằng xe máy không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến ngày 7-12, lực lượng Công an xác định Vũ Hiền chính là đối tượng gây án và đã triệu tập đối tượng làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Đối tượng mượn xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 36B8-02077 của bạn gái, đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số, rồi đi các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa để cướp giật.

Sau khi gây án, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tiếp đó, Hiền đến tiệm vàng N.T, phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm: 1 điện thoại Iphone 8 Plus; 1 xe máy Honda Airblade; 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại vàng 98.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền của người phụ nữ 67 tuổi

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền của người phụ nữ 67 tuổi

(NLĐO) - Nguyễn Trung Dũng, hay còn gọi là Cu Đỏ đã ra tay cướp giật 2 sợi dây chuyền của người phụ nữ ở cầu Kênh Tẻ.

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật 1,5 lượng vàng ở tiệm vàng Kim Yến

(NLĐO) - Nguyễn Quốc Huy vào tiệm vàng Kim Yến hỏi mua vàng, sau đó ra tay cướp giật tài sản.

Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi

(NLĐO) - Trần Hữu Phước đã cướp giật sợi dây chuyền của cụ bà đang trông xe bán gà rán rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát

Công an Đà Nẵng cướp giật giật vàng
