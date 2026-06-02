Cháy lớn xưởng nệm ở TPHCM, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Ngày 2-6, Công an phường Bình Trị Đông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trên đường Hương Lộ 2.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ nhà xưởng sản xuất nệm, mút rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường Hương Lộ 2. Phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Đám cháy sau đó bốc lên dữ dội khiến nhiều người dân lo lắng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 17 giờ, hỏa hoạn được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.