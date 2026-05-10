HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà xưởng rộng 1.600 m² ở KCN Đại Đăng TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng được huy động khống chế vụ cháy lớn tại một công ty trong KCN Đại Đăng.

Khói đen bao trùm KCN Đại Đăng sau vụ cháy lớn tại nhà xưởng. Clip bạn đọc cung cấp

Chiều 10-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP HCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một công trong KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo cháy tại nhà xưởng của 1 Công ty trong KCN Đại Đăng.

Cháy nhà xưởng rộng 1.600 m² ở KCN Đại Đăng TPHCM - Ảnh 1.

Nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bốc cháy dữ dội ở TPHCM. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH Khu vực 30 đã điều động 5 xe chuyên dụng gồm 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Trung tá Nguyễn Ngọc Yến, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 30, trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường chi viện từ Đội CC&CNCH Khu vực 32 với 2 xe chuyên dụng cùng 9 cán bộ, chiến sĩ; Đội 3 điều động thêm 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Ngoài ra, Đội chữa cháy chuyên ngành KCN Đại Đăng cũng huy động 3 xe chữa cháy cùng 15 đội viên phối hợp khống chế đám cháy.

Sau khoảng 35 phút triển khai nhiều hướng chữa cháy, đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho lửa lan rộng sang khu vực xung quanh.

Bước đầu xác định, khu vực phát cháy nằm tại nơi chứa thành phẩm gồm khớp nối, ống nối kim loại được đóng gói trong bao bì. Chất cháy chủ yếu là bao bì nên ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nhiều khói đen.

Vụ cháy khiến khoảng 1.600 m² trong tổng diện tích 3.200 m² nhà xưởng bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Hiện thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Cháy lớn kèm cột khói cao, tiếng nổ trong công ty ở Đồng Nai

Cháy lớn kèm cột khói cao, tiếng nổ trong công ty ở Đồng Nai

(NLĐO) - Một vụ cháy lớn trong công ty dệt may ở Đồng Nai vừa xảy ra, cột khói cao cả trăm mét, thiêu rụi nhiều tài sản trong xưởng

Ô tô cháy dữ dội, đường trên cao ùn tắc nghiêm trọng

(NLĐO)- Đang di chuyển trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), ô tô chở vật liệu bất ngờ bốc cháy khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

TPHCM: Cháy xe trên cầu Bình Lợi, lửa bốc dữ dội

(NLĐO) - Chiếc xe tay ga đang đổ dốc cầu Bình Lợi, TPHCM thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau

Bình Dương cháy lớn thủ dầu một cháy nhà xưởng cháy khu công nghiệp TPHCM cháy ở tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo