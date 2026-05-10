Cháy nhà xưởng rộng 1.600 m² ở KCN Đại Đăng TPHCM

Khói đen bao trùm KCN Đại Đăng sau vụ cháy lớn tại nhà xưởng. Clip bạn đọc cung cấp

Chiều 10-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP HCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một công trong KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo cháy tại nhà xưởng của 1 Công ty trong KCN Đại Đăng.

Nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bốc cháy dữ dội ở TPHCM. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH Khu vực 30 đã điều động 5 xe chuyên dụng gồm 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Trung tá Nguyễn Ngọc Yến, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 30, trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường chi viện từ Đội CC&CNCH Khu vực 32 với 2 xe chuyên dụng cùng 9 cán bộ, chiến sĩ; Đội 3 điều động thêm 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Ngoài ra, Đội chữa cháy chuyên ngành KCN Đại Đăng cũng huy động 3 xe chữa cháy cùng 15 đội viên phối hợp khống chế đám cháy.

Sau khoảng 35 phút triển khai nhiều hướng chữa cháy, đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho lửa lan rộng sang khu vực xung quanh.

Bước đầu xác định, khu vực phát cháy nằm tại nơi chứa thành phẩm gồm khớp nối, ống nối kim loại được đóng gói trong bao bì. Chất cháy chủ yếu là bao bì nên ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nhiều khói đen.

Vụ cháy khiến khoảng 1.600 m² trong tổng diện tích 3.200 m² nhà xưởng bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Hiện thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.