Ô tô cháy dữ dội, đường trên cao ùn tắc nghiêm trọng

Ngày 9-5, Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô trên đường Vành đai 3 đoạn đi qua phường vào sáng cùng ngày.



Chiếc xe bị cháy dữ dội trên đường Vành đai 3. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ô tô chở vật liệu xây dựng mang BKS 29D-205.xx do tài xế N.V.C. ( trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Vành đai 3 (hướng Linh Đàm đi ngã tư Khuất Duy Tiến). Khi xe đi tới đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân) thì bất ngờ bốc cháy.

Theo một số nhân chứng, thời điểm mới xảy ra cháy, khi ngọn lửa chưa bao trùm toàn bộ chiếc ô tô, tài xế kịp thời đưa nhiều đồ đạc trong xe ra ngoài.

Theo nhà chức trách, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi. Sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy.

Vụ cháy đường Vành đai 3 bị ùn tắc một chiều nghiêm trọng. Ảnh: OFFB

Vụ cháy đã khiến đường Vành đai 3 bị ùn tắc nghiêm trọng.