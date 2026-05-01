Thời sự

Cháy quán ăn ở trung tâm TPHCM, giải cứu 4 người

Anh Vũ

(NLĐO) - 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh được cảnh sát giải cứu.

Ngày 1-5, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Cháy quán ăn ở TPHCM , 4 người được giải cứu an toàn trong vụ hỏa hoạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 23 giờ khuya 30-4, lửa xuất phát từ khu vực quán bán cơm - phở - mì trên đường Trần Hưng Đạo rồi lan nhanh vào vật dụng dễ cháy, chắn lối thoát. Lúc này 4 người bên trong phải chạy đến khu vực gác lửng căn nhà kêu cứu.

Chỉ 3 phút, 8 xe chữa cháy và 52 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phong Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM có mặt tại hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ.

Khi cảnh sát đến nơi, khói khí độc bao trùm, mịt mù không gian bên trong. Lúc này, một tổ công tác được yêu cầu tiếp cận, trấn an tinh thần 4 nạn nhân, đồng thời đưa ra ngoài an toàn.

Đám cháy nhanh chóng cũng được khống chế, không để ra cháy lan. 4 người gồm chủ nhà 92 tuổi, con gái 62 tuổi và người giúp việc được cứu ra ngoài an toàn.

Cháy quán ăn ở TPHCM , 4 người được giải cứu an toàn trong vụ hỏa hoạn - Ảnh 2.

Chủ nhà được cảnh sát cứu ra ngoài.

Bước đầu xác định đám cháy có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Cuối năm 2025, quán lẩu ốc nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh cũng bị cháy khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Infographic: Quy định nổi bật nào sẽ có hiệu lực từ tháng 5-2026?

(NLĐO) - Từ tháng 5, nhiều quy định mới về xử phạt liên quan đến bình đẳng giới, ngoại tình,... sẽ có hiệu lực.

Phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh sau khi dập tắt đám cháy

(NLĐO) - Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh.

Cháy kèm tiếng nổ lớn trong nhà xưởng 7.000 m² ở TPHCM

(NLĐO)- Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại nhà xưởng 7.000 m² trong KCN Tân Bình, thiêu rụi nhiều tài sản, may mắn không thiệt hại về người

