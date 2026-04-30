Thời sự

Phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh sau khi dập tắt đám cháy

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh.

Rạng sáng 30-4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người tử vong.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân. Ngay sau đó, Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Thời điểm tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, có nguy cơ lan sang khu vực ki-ốt phía sau. Lực lượng chức năng chia làm hai mũi, một mũi tiếp cận từ cửa chính để khống chế đám cháy, mũi còn lại tiếp cận phía sau, phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm ông D.Q.B. (SN 1976) và bà N.T.T. (SN 1981), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại địa phương.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy kèm tiếng nổ lớn trong nhà xưởng 7.000 m² ở TPHCM

Cháy kèm tiếng nổ lớn trong nhà xưởng 7.000 m² ở TPHCM

(NLĐO)- Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại nhà xưởng 7.000 m² trong KCN Tân Bình, thiêu rụi nhiều tài sản, may mắn không thiệt hại về người

Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

(NLĐO) - Lửa bùng phát nhanh, 3 chị em đang ngủ, mắc kẹt trong phòng đã chốt cửa tử vong thương tâm.

VIDEO: Cháy bãi rác lớn gần khu dân cư suốt 10 ngày chưa tắt

(NLĐO) - Bãi rác lớn cháy suốt 10 ngày chưa tắt, lửa khói bốc nghi ngút, hàng trăm hộ dân khốn khổ.

