Chiều 6-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộiCông an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, xử lý vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng chế biến mùn cưa trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà xưởng của ông S. trên đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là nhà xưởng sản xuất mùn cưa rộng khoảng 700 m², được dựng tạm với cột kèo và mái tôn cũ. Thời điểm cháy, bên trong chứa nhiều mùn cưa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.