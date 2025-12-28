HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chạy xe đạp điện tông ô tô đang đậu, bé trai 6 tuổi vỡ ruột

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Bé trai 6 tuổi gặp tai nạn khi đi xe đạp điện cùng hai trẻ khác thì va chạm vào một ô tô đang đậu ven đường.

Ngày 28-12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho hay nơi đây vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu một bệnh nhi 6 tuổi bị vỡ ruột nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Tai nạn xe đạp điện, bé trai 6 tuổi nguy kịch vì vỡ ruột - Ảnh 1.

Lỗ thủng ruột qua quan sát bằng nội soi

Trước đó, bé trai gặp tai nạn khi đi xe đạp điện cùng hai trẻ khác thì va chạm vào một ô tô đang đậu ven đường. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, chỉ than đau bụng, không có vết trầy xước rõ ràng bên ngoài. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương thăm khám. Qua các xét nghiệm ban đầu, bệnh nhi được chẩn đoán thủng tạng rỗng và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không sốt, không nôn ói nhưng đau bụng nhiều, có vết bầm tím vùng thành bụng, ấn đau kèm đề kháng. Các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh tiếp theo cho thấy có khí tự do trong ổ bụng, dịch ổ bụng, hình ảnh mất liên tục thành ruột và gãy xương mu.

Trước nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong nếu can thiệp chậm trễ, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật do ThS-BS Lê Hữu Đăng, Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Nhi Đồng 2, phụ trách tiến hành mổ nội soi và ghi nhận có một lỗ thủng ruột kích thước khoảng 2 cm, đang rỉ dịch tiêu hóa, các quai ruột chướng nhiều. Ê-kíp tiến hành cắt lọc và khâu phục hồi lỗ thủng bằng phương pháp nội soi. Kiểm tra các tạng khác trong ổ bụng không ghi nhận tổn thương thêm.

Theo BS Đăng, đây là ca mổ nhiều thách thức do ổ bụng trẻ nhỏ, ruột chướng khiến phẫu trường hẹp, thao tác khó khăn. Ngoài ra, việc kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cơ quan trong ổ bụng là bắt buộc để tránh bỏ sót tổn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện bé có thể bắt đầu ăn uống và được xuất viện. 

PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo thêm vỡ ruột sau chấn thương bụng là tình trạng hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp chấn thương bụng. Tuy nhiên, việc chẩn đoán chấn thương tạng rỗng ở trẻ em rất khó, đặc biệt trong các trường hợp chấn thương đụng dập dễ dẫn đến chẩn đoán muộn và làm tăng nguy cơ biến chứng, tử vong.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương bụng do tai nạn giao thông, trong đó tai nạn liên quan đến xe đạp và xe đạp điện chiếm tỉ lệ đáng kể, không ít trường hợp phải phẫu thuật. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn, tuân thủ luật lệ. Khi trẻ gặp tai nạn, dù còn tỉnh táo và triệu chứng chưa rõ ràng, nếu có va đập vùng bụng hoặc trầy xước, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.


tai nạn tai nạn giao thông Bệnh viện Nhi đồng tham gia giao thông xe đạp điện phẫu thuật nội soi thủng ruột đi xe đạp té xe vỡ ruột
    Thông báo