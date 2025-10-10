Sáng 10-10, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa một trường hợp bị áp xe ổ bụng do dị vật xương cá đâm nguy kịch nếu xử trí trễ.

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt thăm khám bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân là T.M.T. (21 tuổi, ở Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn nhiều ngày trước đó. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe mạc nối lớn trong ổ bụng.

Ê-kíp phẫu thuật do BSCKII Lê Tuyết Trâm, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Lê Văn Việt, phụ trách chính đã thực hiện nội soi ổ bụng, ghi nhận ổ áp xe đường kính 15cm dưới rốn.

Nguyên nhân do xương cá 4cm xuyên thủng ruột, di chuyển ra ngoài, gây áp xe. Dị vật sau đó được lấy ra, xử lý sạch nhiễm trùng, áp xe. Hiện sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt.

Theo BS Tuyết Trâm, nuốt phải xương cá có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời. "Để phòng tránh, cần cẩn trọng trong ăn uống, chọn cá, lọc xương kỹ, ăn chậm, hướng dẫn trẻ nhỏ. Khi có dấu hiệu bất thường, đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời"-BS Trâm khuyến cáo thêm.