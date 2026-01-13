Cháy xe đưa rước công nhân ở Đồng Nai

Sáng 13-1, một chiếc xe đưa rước công nhân loại 29 chỗ đậu trước cổng trường ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy và gần như bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 12-1, tài xế Nguyễn Xuân Nam (47 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài) điều khiển xe khách loại 29 chỗ chở công nhân đi làm về, hướng từ đường Phan Bội Châu ra Quốc lộ 14.

Khi đến trước cổng Trường THPT Đồng Xoài (Quốc lộ 14, đoạn thuộc khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước) thì xe khách bị chập điện, có mùi khét và khói ở trên đầu xe ngay vị trí tài xế.

Ngay lập tức, tài xế tấp xe vào lề đường, dùng bình chữa cháy mini xịt đến khi hết thấy khói bốc lên. Đến 21 giờ tối, khi thấy xe không xảy ra cháy, không còn bốc khói nên tài xế và chủ xe đậu xe trước cổng trường, khóa xe đi về.

Chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn

Đến 5 giờ sáng 13-1, người đi đường hốt hoảng phát hiện xe khách bốc cháy và nhanh chóng bùng phát dữ dội. Chỉ một lúc sau, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường, xe khách đậu ở lề đường Quốc lộ 14 ngay gần cổng trường. Toàn bộ kính chắn phía trước và hai bên vỡ nát, các dãy ghế bị cháy rụi…

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt ở hiện trường phối hợp đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.