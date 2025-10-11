Ngày 11-10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) vừa có thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong vào sáng cùng ngày.



Vụ cháy được xác định xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10, xảy ra vụ cháy nhà dân 4 tầng tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Đến 6 giờ 15 phút đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các nhà liền kề.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 5 người trong cùng một gia đình, gồm: ông Ng.Đ.L. (SN 1952); bà H.Th.H. (SN1956, vợ ông L.); anh Ng.H.M. (SN 1982, con trai ông L.); chị Đ.Th.S. (SN 1988, vợ anh M.); cháu Ng.M.V. (SN 2019. con trai anh M.).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.

Cùng ngày, đại diện các Sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp thực hiện công tác tổ chức tang lễ, hỗ trợ chính sách, đảm bảo an sinh. Đến chiều 11-10, tổng kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân đã lên tới 262 triệu đồng.

Theo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công tác phòng cháy chữa cháy ở phường đã được triển khai thường xuyên và quyết liệt. Căn nhà số 9, nơi xảy ra hỏa hoạn, đã được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, theo quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, là thời điểm các thành viên trong nhà đang ngủ nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà ống, nhà trong ngõ nhỏ, có nguy cơ cháy nổ cao.