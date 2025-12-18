Chạy xe ngược chiều, tấn công CSGT, hai thanh niên lãnh án tù

Ngày 18-12, TAND khu vực 13 - tỉnh Lâm Đồng xét xử sở thẩm các bị cáo Trương Văn Phương (SN 1999, trú xã Lương Sơn) và Lê Văn Huy (SN 1998, trú xã Sông Lũy) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo bản án, chiều 6-8, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 thì phát hiện xe máy biển số 86AC-101.50 do Trương Văn Phương điều khiển, chở theo Trần Văn Toàn và Lê Văn Huy. Cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, Phương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, thậm chí quay đầu chạy ngược chiều.

Hai bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Tương Lai



Khi bị chặn lại, Phương không xuất trình giấy tờ, có lời lẽ xúc phạm và dùng tay đấm nhiều lần vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Lê Văn Huy sau đó lao vào ôm, giữ một chiến sĩ CSGT để Phương tiếp tục tấn công. Hậu quả, một cán bộ CSGT bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%, áo phản quang bị xé rách.

Kết quả kiểm tra cho thấy Phương có nồng độ cồn 0,984 mg/l khí thở, còn Huy dương tính với ma túy. Quá trình điều tra xác định Phương giữ vai trò chính, Huy giúp sức tích cực trong hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Phương 2 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Lê Văn Huy 1 năm 6 tháng tù giam.