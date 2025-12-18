Chạy xe ngược chiều, tấn công CSGT, hai thanh niên lãnh án tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chạy xe ngược chiều, tấn công CSGT, hai thanh niên lãnh án tù

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vi phạm giao thông, sử dụng rượu bia, ma túy rồi chống đối, tấn công CSGT, hai bị cáo tại Lâm Đồng bị tuyên phạt tù

Ngày 18-12, TAND khu vực 13 - tỉnh Lâm Đồng xét xử sở thẩm các bị cáo Trương Văn Phương (SN 1999, trú xã Lương Sơn) và Lê Văn Huy (SN 1998, trú xã Sông Lũy) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo bản án, chiều 6-8, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 thì phát hiện xe máy biển số 86AC-101.50 do Trương Văn Phương điều khiển, chở theo Trần Văn Toàn và Lê Văn Huy. Cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, Phương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, thậm chí quay đầu chạy ngược chiều.

Chạy xe ngược chiều, tấn công CSGT, hai thanh niên lãnh án tù - Ảnh 1.

Hai bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Tương Lai

Khi bị chặn lại, Phương không xuất trình giấy tờ, có lời lẽ xúc phạm và dùng tay đấm nhiều lần vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Lê Văn Huy sau đó lao vào ôm, giữ một chiến sĩ CSGT để Phương tiếp tục tấn công. Hậu quả, một cán bộ CSGT bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%, áo phản quang bị xé rách.

Kết quả kiểm tra cho thấy Phương có nồng độ cồn 0,984 mg/l khí thở, còn Huy dương tính với ma túy. Quá trình điều tra xác định Phương giữ vai trò chính, Huy giúp sức tích cực trong hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Phương 2 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Lê Văn Huy 1 năm 6 tháng tù giam.

Tin liên quan

CLIP: Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

CLIP: Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

(NLĐO) - Vừa mãn hạn tù về tội giết người, Ngô Văn Đức ở Gia Lai lại bị bắt khẩn cấp vì tấn công CSGT khi được yêu cầu làm việc sau một vụ tai nạn giao thông.

Bắt giam người đàn ông tấn công CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO) - Một người đàn ông tại Lâm Đồng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn

Hình ảnh người đàn ông cầm ghế tấn công CSGT ở TP HCM

(NLĐO) - 3 người đàn ông cự cãi, gạt tay, chỉ mặt lực lượng CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn.

chống người thi hành công vụ Lâm Đồng tấn công CSGT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo