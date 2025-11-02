Chân dung nam thanh niên hung hăng tấn công CSGT ở khu vực cầu Vỹ Dạ

Ngày 2-11, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hạnh (SN 1993; trú thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ, TP Huế) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Đức Hạnh đã bị tạm giữ hình sự do có hành vi tấn công CSGT. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 30-10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lượng phương tiện tăng cao và nhiều ô tô đỗ tránh lũ gây ùn tắc, tổ công tác Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP Huế triển khai cắt đường, điều tiết giao thông.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Hạnh điều khiển xe máy từ đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, có lời lẽ chống đối rồi lạng lách bỏ chạy.

Chạy được khoảng 30 m, Hạnh bất ngờ quay lại, dùng tay chân tấn công một cán bộ CSGT, đấm đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng. Công an cùng người dân ngay lập tức khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại đây, Hạnh có kết quả test nhanh dương tính với ma túy đá và cần sa; nồng độ cồn đo được là 0,094mg/lít khí thở. Được biết, Hạnh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2010).

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.