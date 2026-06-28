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World Cup 2026

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà

Đăng Minh (Ảnh tổng hợp)

(NLĐO) - CĐV Anh ăn mừng cuồng nhiệt ở cả 2 bờ Đại Tây Dương khi Jude Bellingham và Harry Kane lập công hạ Panama 2-0 để vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 1.

Người hâm mộ tuyển Anh phủ kín khán đài New York New Jersey Stadium (Mỹ) bằng sắc đỏ - trắng trong trận gặp Panama. Một CĐV đội chiếc mũ mang biểu tượng quốc kỳ, giơ cao hai tay như lời chào trước giờ "Tam Sư" bước vào trận cuối vòng bảng.


Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 2.

Các khán đài tại New York New Jersey Stadium dậy sóng khi tuyển Anh ghi bàn. Chiến thắng trước Panama giúp đội quân của HLV Thomas Tuchel cán đích đầu bảng L với 7 điểm sau 3 trận.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 3.

Bước ngoặt đến ở phút 62, khi tiền vệ Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỉ số. Bàn thắng giải tỏa sức ép cho tuyển Anh sau hơn một giờ bế tắc trước hàng phòng ngự Panama.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 4.

Chỉ 5 phút sau, Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới Panama, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Tam Sư". Pha lập công đưa thủ quân tuyển Anh lên 11 bàn tại các vòng chung kết World Cup, vượt huyền thoại Gary Lineker để lập kỷ lục mới.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 5.

Một CĐV Anh ôm mô hình cúp vàng, vẻ đầy phấn khích trên khán đài sau chiến thắng. Niềm vui của người hâm mộ càng lớn khi thủ quân Kane vừa xô đổ cột mốc tồn tại nhiều năm của huyền thoại Lineker.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 6.

Tại khu Ultra World Cup Fanzone ở Ultra Warehouse, TP Derby (Anh), một nữ CĐV giơ cao tay và vẫy cờ Anh giữa tiếng hò reo của đám đông. Không khí bùng nổ khi tuyển Anh vượt qua Panama để giữ ngôi đầu bảng L.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 7.

Các CĐV cởi trần, hoà mình giữa mưa giấy đỏ - trắng khi tuyển Anh liên tiếp ghi bàn. Không khí biến thành lễ hội khi "Tam Sư" vào vòng 32 đội với vị trí ngôi đầu bảng L.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 8.

Một CĐV giơ cao chiếc mũ giữa mưa giấy đỏ - trắng, hòa vào tiếng reo hò của đám đông sau khi tuyển Anh nhân đôi cách biệt trước Panama.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 9.

Tại một điểm xem bóng đá tập trung, hàng trăm người cùng đứng dậy, giơ cao tay và reo hò sau chiến thắng của đội nhà. Bầu không khí tại các quán bar ở Anh nóng lên theo từng diễn biến trên sân New York New Jersey Stadium.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 10.

Từ những phút hồi hộp trước màn hình lớn đến khoảnh khắc vỡ òa khi Kane ghi bàn, các CĐV Anh đã cùng sống trọn một đêm World Cup. Ngôi đầu bảng L giúp "Tam Sư" bước vào vòng 32 đội với niềm tin và sự hưng phấn lớn.

Chùm ảnh: CĐV Anh "quẩy hết mình" từ New York tới quê nhà - Ảnh 11.

 

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