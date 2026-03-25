Sức khỏe

Chế độ ăn keto: Thêm lựa chọn cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc

Ngọc Dung

(NLĐO) - Chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto) cho thấy hiệu quả giảm tần suất cơn co giật ở bệnh nhân động kinh kháng thuốc, nhất là ở trẻ em.

Chiều 24-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp Hội Chống động kinh Việt Nam tổ chức tập huấn về chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto) cho người bệnh động kinh kháng thuốc, dành cho nhân viên y tế khu vực phía Bắc.

Tập huấn chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto) cho người bệnh động kinh kháng thuốc khu vực miền Bắc

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc

Tập huấn về chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto) cho người bệnh động kinh kháng thuốc tại khu vực miền Bắc.

Tại đây, các chuyên gia từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Bệnh viện Nhi Trung ương đã giới thiệu hướng dẫn áp dụng chế độ ăn keto cho người bệnh động kinh kháng thuốc do Bộ Y tế ban hành; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành, giúp chuẩn hóa chuyên môn và nâng cao hiệu quả điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo hướng dẫn, chế độ ăn keto đã được áp dụng trên thế giới hơn 100 năm, đặc biệt phổ biến ở nhóm bệnh nhi. Phương pháp này giúp giảm tần suất và kiểm soát cơn co giật, nhất là ở bệnh nhân không còn đáp ứng thuốc.

Chế độ ăn được thiết kế với hàm lượng chất béo cao, protein vừa phải và carbohydrate rất thấp nhằm tạo trạng thái ketosis. Trạng thái này có thể tác động đến hoạt động điện não, từ đó hỗ trợ giảm cơn động kinh.

Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhi áp dụng chế độ này có thể giảm ít nhất 50% số cơn co giật, trong đó một số trường hợp hết cơn hoàn toàn. Ở người trưởng thành, các nghiên cứu cho thấy 22–70% người bệnh áp dụng keto cổ điển giảm trên 50% cơn co giật; một số trường hợp có thể kiểm soát hoàn toàn cơn.

Giới thiệu chế độ ăn keto cho các chuyên gia dinh dưỡng

Tại hội thảo, bác sĩ Doãn Ngọc Ánh, Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết liệu pháp sinh ceton (keto) cho thấy hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát cơn động kinh, đặc biệt ở bệnh nhân kháng thuốc và trẻ nhỏ.

Dẫn các nghiên cứu gần đây, bác sĩ Ánh cho hay khảo sát tại Argentina năm 2023 trên 19 trẻ dưới 12 tuần tuổi mắc động kinh kháng thuốc ghi nhận sau 3 tháng áp dụng chế độ ăn keto, 72,2% bệnh nhi giảm trên 50% số cơn co giật, trong khi 21% hết hoàn toàn cơn. 

"Kết quả cho thấy chế độ ăn keto có thể an toàn và hiệu quả ngay cả với trẻ rất nhỏ" – BS Ánh nói.

Tại Việt Nam, nghiên cứu trên 40 trẻ động kinh kháng thuốc cũng ghi nhận 19,2% hết cơn, 38,5% giảm 90–100% số cơn sau 12 tuần. Ngoài kiểm soát cơn, tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi cũng được cải thiện sau can thiệp.

Bác sĩ Doãn Ngọc Ánh, Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về thực đơn keto

Cũng theo bác sĩ Ánh, nhóm bệnh nhi này thường có tình trạng dinh dưỡng chưa tốt trước can thiệp, với tỉ lệ suy dinh dưỡng và thiếu vi chất như canxi, vitamin D, sắt ở mức cao. Sau 3 tháng áp dụng chế độ keto, các chỉ số dinh dưỡng được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ nhẹ cân giảm đáng kể.

Áp dụng chế độ ăn keto cần tái khám định kỳ

TS-BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết động kinh, đặc biệt là động kinh kháng thuốc ở trẻ em, không chỉ là thách thức chuyên môn mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh và gia đình. Khoảng 15-25% bệnh nhân có nguy cơ kháng thuốc, đòi hỏi các phương pháp điều trị bổ trợ.

Theo BS Tùng, chế độ dinh dưỡng keto là một trong những phương pháp không dùng thuốc đã được chứng minh hiệu quả, giúp giảm tần suất cơn động kinh ở nhiều trường hợp.

BS Tùng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp đa chuyên ngành giữa thần kinh và dinh dưỡng, đồng thời phát triển các mô hình điều trị kết hợp thuốc, dinh dưỡng và can thiệp để nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh.

Thực đơn dành cho bệnh nhi động kinh kháng trị chế biến theo chế độ ăn keto

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia cho biết chế độ ăn keto được triển khai đa dạng, từ thực phẩm tự nhiên đến sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt, phù hợp nhiều độ tuổi. Việc phối hợp linh hoạt các hình thức giúp tăng tuân thủ, giảm tác dụng phụ, đồng thời giảm tần suất cơn co giật, giảm liều hoặc ngừng thuốc, góp phần cải thiện chất lượng sống và giảm chi phí.

Các sản phẩm dinh dưỡng y học keto dạng uống liền ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ tính tiện lợi, đảm bảo chính xác tỉ lệ dinh dưỡng theo yêu cầu điều trị.

Tại Việt Nam, hiện có thực phẩm sinh dưỡng y học keto uống liền do Công ty Ajinomoto Việt Nam được nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, công ty đã phối hợp cùng các chuyên gia và bệnh viện xây dựng bộ thực đơn keto tham khảo, hướng tới đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng và phù hợp khẩu vị, giúp người bệnh dễ áp dụng trong thực tế.

Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng chế độ ăn keto cần cá thể hóa theo độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Người bệnh điều trị động kinh kháng thuốc bằng keto cần tái khám định kỳ cả chuyên khoa thần kinh và dinh dưỡng để theo dõi hiệu quả, điều chỉnh khẩu phần và bổ sung vi chất khi cần.

Hiện Ajinomoto Việt Nam tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà mắc động kinh kháng thuốc.

Người tham dự được cung cấp kiến thức, kỹ thuật chế biến món ăn phù hợp chỉ định điều trị, đồng thời trực tiếp thực hành cùng chuyên gia ẩm thực để nấu và thử các món theo chế độ này. Đăng ký tham gia tại fanpage Fanpage KetoVie - Đồng hành kiểm soát động kinh.

