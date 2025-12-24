HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Thêm đường bay thẳng từ TPHCM đi Điện Biên

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Đường bay thẳng giữa TPHCM với Điện Biên do Vietnam Airlines khai thác góp phần kích cầu du lịch, thương mại, đầu tư

Ngày 24-12, chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành từ Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất chuyên chở 135 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Điện Biên, khai trương chuyến bay thẳng giữa TPHCM với Điện Biên.

Việc đưa chặng bay này vào khai thác đánh dấu một trong những đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines, qua đó mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho hành khách đến với vùng Tây Bắc.

Đường bay TPHCM - Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút.

Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến về Hà Nội thông qua các chuyến bay đang được khai thác hàng ngày.

Khám phá đường bay thẳng TPHCM Điện Biên mở ra cơ hội du lịch mới - Ảnh 2.

Những hành khách trên chuyến bay thẳng đầu tiên giữa TP HCM và Điện Biên

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh việc khai trương đường bay thẳng giữa TPHCM - Điện Biên, với tần suất 2 chuyến/tuần, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất kết nối tỉnh Điện Biên với TPHCM.

Trong vai trò trung tâm lớn về kinh tế, khoảng 14 triệu người dân có khả năng chi trả cao, TPHCM được kỳ vọng góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Khám phá đường bay thẳng TPHCM Điện Biên mở ra cơ hội du lịch mới - Ảnh 3.

Điện Biên là tỉnh duy nhất trong vùng Tây Bắc có cảng hàng không

"Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, du khách có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp của Điện Biên, đặc biệt trong mùa du lịch đông xuân sắp tới. Dịp Tết này, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân của đồng bào Thái, Mông, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Cảnh sắc thiên nhiên tại hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng và các bản làng vùng cao cũng trở nên thơ mộng hơn nhờ mây núi và thời tiết se lạnh, tạo nên hành trình khám phá Tây Bắc hấp dẫn nhất trong năm" – đại diện Vietnam Airlines nói.

28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

(NLĐO)- Đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam hiện đạt 262 chiếc, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó đăng ký mới 17 máy bay, xoá đăng ký 4 chiếc.

Hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ với tăng trưởng 2 con số 2025

(NLĐO)- Lĩnh vực hàng không đang cho thấy đà phục hồi ấn tượng sau đại dịch, với tốc độ tăng trưởng hai con số. Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề, bứt phá

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

