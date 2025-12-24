Ngày 24-12, chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành từ Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất chuyên chở 135 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Điện Biên, khai trương chuyến bay thẳng giữa TPHCM với Điện Biên.

Việc đưa chặng bay này vào khai thác đánh dấu một trong những đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines, qua đó mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho hành khách đến với vùng Tây Bắc.

Đường bay TPHCM - Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút.

Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến về Hà Nội thông qua các chuyến bay đang được khai thác hàng ngày.

Những hành khách trên chuyến bay thẳng đầu tiên giữa TP HCM và Điện Biên

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh việc khai trương đường bay thẳng giữa TPHCM - Điện Biên, với tần suất 2 chuyến/tuần, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất kết nối tỉnh Điện Biên với TPHCM.

Trong vai trò trung tâm lớn về kinh tế, khoảng 14 triệu người dân có khả năng chi trả cao, TPHCM được kỳ vọng góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Điện Biên là tỉnh duy nhất trong vùng Tây Bắc có cảng hàng không

"Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, du khách có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp của Điện Biên, đặc biệt trong mùa du lịch đông xuân sắp tới. Dịp Tết này, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân của đồng bào Thái, Mông, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Cảnh sắc thiên nhiên tại hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng và các bản làng vùng cao cũng trở nên thơ mộng hơn nhờ mây núi và thời tiết se lạnh, tạo nên hành trình khám phá Tây Bắc hấp dẫn nhất trong năm" – đại diện Vietnam Airlines nói.