Chelsea bổ nhiệm tân HLV trưởng Liam Rosenior

Giai đoạn ngắn đầy biến động tại Chelsea sau khi "thuyền trưởng" Enzo Maresca bị miễn nhiệm vào ngày đầu năm mới đã tạm khép lại. Liam Rosenior rời Strasbourg để trở về London, tiếp quản đội bóng đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ dưới thời giới chủ BlueCo, cũng chính là tập đoàn đang điều hành cả Chelsea lẫn Strasbourg.



Trang chủ Chelsea chính thức giới thiệu tân HLV trưởng Liam Rosenior

Rosenior vừa nhận lời dẫn dắt Strasbourg được 18 tháng nhưng sẵn sàng quay lại nước Anh dẫn dắt đội bóng nhà giàu Chelsea. Không chỉ trở thành nhà cầm quân thứ năm của Chelsea kể từ năm 2021 - sau Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino và Enzo Maresca, Rosenior còn là HLV trưởng da màu thứ hai trong lịch sử Chelsea, sau Ruud Gullit gần 3 thập kỷ trước.

Sinh ra và lớn lên tại Wandsworth, chỉ cách sân Stamford Bridge vài cây số, Rosenior bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được mời làm việc cho đội bóng thành London: "Chelsea là đội bóng có bản sắc đặc biệt và lịch sử chiến thắng đáng tự hào. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc ấy, xây dựng một tập thể phản ánh các giá trị đó trong từng trận đấu và tiếp tục chinh phục danh hiệu".

Liam Rosenior có khoảng thời gian thành công ở Strasbourg (Ligue 1)



Xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá - cha là Leroy Rosenior, cựu tiền đạo từng khoác áo Fulham, QPR và West Ham - Liam Rosenior sớm bén duyên với chiến thuật và công việc huấn luyện. Khi còn là cầu thủ, ông thi đấu hơn 400 trận chuyên nghiệp, chủ yếu tại Premier League và Championship, trong màu áo Fulham, Reading, Hull City và Brighton. Ông giải nghệ năm 2018 sau khi cùng Brighton lần đầu thăng hạng Premier League.

Bước vào nghiệp huấn luyện từ rất sớm, Rosenior từng làm trợ lý tại U23 Brighton, sau đó là thành viên ban huấn luyện Derby County và có quãng thời gian làm HLV tạm quyền khá ấn tượng.

Tại Hull City, ông giúp đội bóng trụ hạng rồi cán đích thứ 7 ở Championship. Sang Strasbourg mùa 2024-2025, Rosenior tiếp tục gây tiếng vang khi giúp đội bóng xếp thứ 7 Ligue 1, giành vé dự UEFA Conference League, đồng thời lọt vào vòng knock-out với thành tích bất bại.

Về chuyên môn, Rosenior được đánh giá cao nhờ triết lý kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, linh hoạt giữa sơ đồ 3 và 4 hậu vệ, đặc biệt chú trọng phát triển cầu thủ trẻ.

Liam Rosenior thi đấu 16 năm trước khi chuyển sang nghiệp cầm quân

Wayne Rooney từng nhận xét Rosenior là "một trong những HLV giỏi nhất tôi từng làm việc cùng". Trong khi đó, nhiều cầu thủ như Andrey Santos hay Ben Chilwell đều đánh giá Rosenior "được đo ni đóng giày" cho sân chơi đỉnh cao.

Chelsea kỳ vọng nhà cầm quân trẻ trung với tư duy hiện đại Liam Rosenior sẽ mang lại sự ổn định lâu dài, đưa đội bóng trở lại đúng vị thế vốn có.