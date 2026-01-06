HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chelsea bổ nhiệm tân HLV trưởng Liam Rosenior

Đông Linh (theo chelseafc)

(NLĐO) - Nhà cầm quân 41 tuổi Liam Rosenior chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2032.

Giai đoạn ngắn đầy biến động tại Chelsea sau khi "thuyền trưởng" Enzo Maresca bị miễn nhiệm vào ngày đầu năm mới đã tạm khép lại. Liam Rosenior rời Strasbourg để trở về London, tiếp quản đội bóng đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ dưới thời giới chủ BlueCo, cũng chính là tập đoàn đang điều hành cả Chelsea lẫn Strasbourg.

Chelsea bổ nhiệm tân HLV trưởng Liam Rosenior - Ảnh 1.

Trang chủ Chelsea chính thức giới thiệu tân HLV trưởng Liam Rosenior

Rosenior vừa nhận lời dẫn dắt Strasbourg được 18 tháng nhưng sẵn sàng quay lại nước Anh dẫn dắt đội bóng nhà giàu Chelsea. Không chỉ trở thành nhà cầm quân thứ năm của Chelsea kể từ năm 2021 - sau Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino và Enzo Maresca, Rosenior còn là HLV trưởng da màu thứ hai trong lịch sử Chelsea, sau Ruud Gullit gần 3 thập kỷ trước.

Sinh ra và lớn lên tại Wandsworth, chỉ cách sân Stamford Bridge vài cây số, Rosenior bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được mời làm việc cho đội bóng thành London: "Chelsea là đội bóng có bản sắc đặc biệt và lịch sử chiến thắng đáng tự hào. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc ấy, xây dựng một tập thể phản ánh các giá trị đó trong từng trận đấu và tiếp tục chinh phục danh hiệu".

Chelsea bổ nhiệm tân HLV trưởng Liam Rosenior - Ảnh 2.

Liam Rosenior có khoảng thời gian thành công ở Strasbourg (Ligue 1)

Xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá - cha là Leroy Rosenior, cựu tiền đạo từng khoác áo Fulham, QPR và West Ham - Liam Rosenior sớm bén duyên với chiến thuật và công việc huấn luyện. Khi còn là cầu thủ, ông thi đấu hơn 400 trận chuyên nghiệp, chủ yếu tại Premier League và Championship, trong màu áo Fulham, Reading, Hull City và Brighton. Ông giải nghệ năm 2018 sau khi cùng Brighton lần đầu thăng hạng Premier League.

TIN LIÊN QUAN

Bước vào nghiệp huấn luyện từ rất sớm, Rosenior từng làm trợ lý tại U23 Brighton, sau đó là thành viên ban huấn luyện Derby County và có quãng thời gian làm HLV tạm quyền khá ấn tượng.

Tại Hull City, ông giúp đội bóng trụ hạng rồi cán đích thứ 7 ở Championship. Sang Strasbourg mùa 2024-2025, Rosenior tiếp tục gây tiếng vang khi giúp đội bóng xếp thứ 7 Ligue 1, giành vé dự UEFA Conference League, đồng thời lọt vào vòng knock-out với thành tích bất bại.

Về chuyên môn, Rosenior được đánh giá cao nhờ triết lý kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, linh hoạt giữa sơ đồ 3 và 4 hậu vệ, đặc biệt chú trọng phát triển cầu thủ trẻ.

Chelsea bổ nhiệm tân HLV trưởng Liam Rosenior - Ảnh 3.

Liam Rosenior thi đấu 16 năm trước khi chuyển sang nghiệp cầm quân

Wayne Rooney từng nhận xét Rosenior là "một trong những HLV giỏi nhất tôi từng làm việc cùng". Trong khi đó, nhiều cầu thủ như Andrey Santos hay Ben Chilwell đều đánh giá Rosenior "được đo ni đóng giày" cho sân chơi đỉnh cao.

Chelsea kỳ vọng nhà cầm quân trẻ trung với tư duy hiện đại Liam Rosenior sẽ mang lại sự ổn định lâu dài, đưa đội bóng trở lại đúng vị thế vốn có.

Tin liên quan

7 ứng viên sáng giá thay thế HLV Enzo Maresca tại Chelsea

7 ứng viên sáng giá thay thế HLV Enzo Maresca tại Chelsea

(NLĐO) - Chelsea đang gấp rút tìm người thay thế HLV Enzo Maresca vừa bị sa thải do mâu thuẫn “không thể hàn gắn” với ban lãnh đạo đội bóng.

Chelsea sa thải Enzo Maresca, tiếp tục là "cối xay" HLV

(NLĐO) - Ngay ngày đầu năm mới 2026, Chelsea đã thông báo chia tay HLV Enzo Maresca, khép lại quãng thời gian hơn 18 tháng ông dẫn dắt đội bóng thành London.

Cổ động viên Chelsea tổ chức biểu tình phản đối giới chủ đội bóng

(NLĐO) - Chelsea đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các CĐV lên kế hoạch biểu tình phản đối đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali.

HLV trưởng Strasbourg Chelsea Liam Rosenior BlueCo
