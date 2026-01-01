7 ứng viên sáng giá thay thế HLV Enzo Maresca tại Chelsea

The Blues khởi đầu tháng 12 ở vị trí thứ 3 nhưng chỉ thắng 1 trận trong tháng qua và đã bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh.

Phong độ đi xuống cùng bất đồng sâu sắc với giới lãnh đạo khiến nhà cầm quân 45 tuổi "bay ghế" vào đúng ngày đầu tiên của năm 2026.

Do đó, đội bóng Tây London phải nhanh chóng hành động để bổ nhiệm thuyền trưởng mới cho phần còn lại của mùa giải.

Dưới đây là 7 ứng viên tiềm năng thay thế HLV Enzo Maresca ngồi "ghế nóng" Chelsea được tờ SunSport điểm mặt.

HLV Liam Rosenior (Ảnh: The Guardian)

HLV Liam Rosenior chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt tại Premier League nhưng đang được xem là ứng viên số 1.

Vị chiến lược gia này đang gây ấn tượng tại Strasbourg ở Ligue 1, nơi đội bóng này đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Việc bổ nhiệm chiến lược gia Rosenior được đánh giá thuận lợi bởi Chelsea và Strasbourg đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Clearlake.

HLV Cesc Fàbregas (Ảnh: AP)

Cựu tiền vệ Chelsea đang xây dựng danh tiếng huấn luyện tại Como 1907. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa câu lạc bộ thăng hạng Serie A lần đầu sau 21 năm.

Como 1907 hiện tiếp tục đua vé dự cúp châu Âu, giúp Fàbregas được xem là một trong những HLV triển vọng tại các giải hàng đầu.

HLV Xavi (Ảnh: AP)

Xavi chưa trở lại nghiệp huấn luyện kể từ khi rời Barcelona năm 2024. Dù vậy, ông vẫn được đánh giá cao nhờ cú đúp La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2023 trong bối cảnh tài chính hạn hẹp.

Chelsea có thể tự do đàm phán với Xavi về một thỏa thuận mà không phải trả bất kỳ khoản phí bồi thường nào.

HLV Oliver Glasner (Ảnh: PA)

Ông Oliver Glasner gây ấn tượng mạnh tại Premier League kể từ khi dẫn dắt Crystal Palace năm 2024. Trong thời gian ngắn, ông giúp "Đại bàng" giành Cúp FA và Community Shield.

Trước đó, chiến lược gia Glasner từng được xem là ứng viên cho ghế nóng tại Man Utd.

HLV Marco Silva (Ảnh: Alamy)

Việc chiêu mộ nhà cầm quân Marco Silva không dễ bởi ông đang dẫn dắt đối thủ cùng khu Tây London là Fulham. Cựu HLV Hull City và Everton đã đưa Fulham trụ vững tại Premier League.

HLV Silva từ lâu được đánh giá xứng đáng ngồi "ghế nóng" lớn và Chelsea có thể là bước tiến phù hợp với ông.

HLV Andoni Iraola (Ảnh: The Guardian)

Bournemouth đã trải qua mùa hè khó khăn khi mất nhiều trụ cột. Giờ đây, họ có nguy cơ tiếp tục chia tay HLV Andoni Iraola nếu Chelsea vào cuộc.

Nhà cầm quân người xứ Basque giúp Bournemouth cán đích thứ 9 Premier League mùa đầu tiên và nhận nhiều lời khen về tài năng.

Cựu danh thủ John Terry (Ảnh: AP)

John Terry là lựa chọn mang màu sắc hoài niệm với đội chủ sân Stamford Bridge. Dù chưa có kinh nghiệm làm HLV trưởng, huyền thoại Chelsea này từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại Aston Villa và Leicester City.

Chelsea từng trao cơ hội cho cựu danh thủ Frank Lampard và không loại trừ khả năng làm điều tương tự với Terry.

HLV José Mourinho (Ảnh: Alamy)

Trong trường hợp cần giải pháp giàu kinh nghiệm, Chelsea có thể cân nhắc "người cũ" José Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện dẫn dắt Benfica nhưng có thể bị hấp dẫn bởi lần thứ 3 trở lại Stamford Bridge.

Trong 2 nhiệm kỳ trước, nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" giúp Chelsea giành 3 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn Anh và 1 Cúp FA .