Chelsea đấu Man United: Dễ chia điểm trong trận cầu nặng áp lực

Cuộc so tài Chelsea – Man United diễn ra trên sân Stamford Bridge vào lúc 2 giờ ngày 19-4 (giờ Hà Nội).

Đây là trận đấu cực nặng về điểm số khi Chelsea đang đứng thứ 6 với 48 điểm, kém 4 điểm so với vị trí tốp 5, vốn đủ điều kiện dự Champions League mùa sau. Bên kia chiến tuyến, Man United đang đứng thứ 3, hơn chính đối thủ Chelsea 7 điểm.

Xét phong độ, đây là cặp đấu mà cả 2 đều đang có vấn đề. Chelsea vừa thua 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn nào, còn Man United chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất và mới thua Leeds 1-2.

Dù vậy, sân Stamford Bridge vẫn là điểm tựa đáng kể cho Chelsea khi Man United đã không thắng tại đây ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2-2020.

Hơn nữa, thành tích đối đầu Chelsea – Man United cũng ghi nhận "cặp đấu có tỉ số hòa nhiều nhất lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh" với 27 lần.

Dự đoán Chelsea và Man United sẽ chia điểm ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Về lực lượng, Chelsea đón cú hích quan trọng khi tiền vệ Enzo Fernandez đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng tái xuất. Tuy nhiên, HLV Liam Rosenior vẫn chưa chắc có hậu vệ Trevoh Chalobah, người được mô tả "rất, rất gần" ngày trở lại.

Hậu vệ Reece James vẫn phải chờ thêm, trong khi Levi Colwill mới chỉ được bố trí đá cho đội U21 để lấy lại cảm giác thi đấu, còn Jamie Gittens và Filip Jorgensen chưa có mốc tái xuất rõ ràng.

Ngoài ra, bên phía Chelsea cũng tiếp tục vắng Mykhailo Mudryk vô thời hạn.

Trái lại, phía Man United mới thực sự đau đầu ở hàng thủ. Trung vệ Lisandro Martinez bị treo giò 3 trận sau thẻ đỏ trước Leeds, còn Harry Maguire tiếp tục bị cấm 1 trận vì chỉ trích trọng tại.

Trung vệ Matthijs de Ligt vẫn chấn thương lưng, Patrick Dorgu chưa trở lại tập cùng đội, còn tiền vệ Kobbie Mainoo mới chỉ "tập được một ít". Trong bối cảnh đó, trung vệ Ayden Heaven nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính bên cạnh Leny Yoro.

Thế trận vì vậy rất dễ đi theo hướng giằng co và chung cuộc đôi bên chia điểm. Chelsea dù mạnh hơn khi Enzo Fernandez trở lại nhưng phong độ ghi bàn quá nghèo nàn khiến họ khó áp đặt hoàn toàn.

Man United ngược lại sắc hơn ở các tình huống chuyển trạng thái với tiền vệ Bruno Fernandes, tiền vệ cánh Amad Diallo và tiền đạo Matheus Cunha, song việc mất 2 trung vệ quan trọng khiến đội khách khó mạo hiểm dâng cao.

Đây là cơ sở để tin trận "đại chiến" Chelsea – Man United sẽ diễn ra căng thẳng với nhiều pha "ăn miếng trả miếng" nhưng lại không dễ có đội bứt phá để giành chiến thắng, theo Sports Mole.

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

Man United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

Dự đoán tỉ số: Chelsea 2-2 Man United



