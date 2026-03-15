HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man United - Aston Villa: Quyết đấu lấy suất Champions League

Đông Linh

Man United quyết phục hận thất bại ở lượt đi trước Aston Villa đồng thời giành trọn 3 điểm khi đôi bên tái đấu lúc 21 giờ ngày 15-3 tại "nhà hát" Old Trafford

Cuộc chiến tại Old Trafford được ví là trận "chung kết sớm" cho cuộc đua tốp 4. Man United và Aston Villa cùng có 51 điểm sau 29 vòng, đội chủ nhà chỉ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến dự Champions League mùa tới.

Man United nắm lợi thế sân nhà

Áp lực đè nặng lên Man United, đặc biệt sau thất bại 1-2 trên sân Newcastle vòng đấu tuần trước. Đó là trận thua đáng tiếc khi "Quỷ đỏ" chơi không tệ nhưng thiếu sắc bén ở những thời điểm then chốt. Cú sẩy chân ấy khiến họ chững lại trong cuộc đua nhưng đồng thời thổi bùng quyết tâm tìm lại chiến thắng, nhất là khi Aston Villa từng thắng họ 2-1 ở lượt đi hồi tháng 12-2025.

Man United - Aston Villa: Quyết đấu lấy suất Champions League - Ảnh 1.

Amad Diallo sẽ là một trong những hiểm họa cho hàng thủ Aston Villa khi Man United có nhiều lợi thế trong trận tái đấu tối 15-3 (Ảnh: AP)

Trong khi đội chủ sân Old Trafford được nghỉ trọn vẹn một tuần để chuẩn bị, Aston Villa lại phải hành quân sang Pháp đá cúp châu Âu giữa tuần. Sự chênh lệch về quỹ thời gian hồi phục giúp Man United có thể áp dụng chiến thuật "dĩ dật đãi lao", duy trì cường độ cao nhằm bào mòn đối thủ, đặc biệt trong hiệp 2 - thời điểm quyết định các trận đấu lớn.

Old Trafford mùa này cũng là điểm tựa vững chắc cho đội chủ nhà. Man United ghi tới 27 bàn, trung bình gần 2 bàn/trận, đồng thời bất bại 6 lần gần nhất tiếp Villa tại đây. Những con số ấy cho thấy đội bóng áo đỏ chơi tự tin và hiệu quả hơn hẳn trước khán giả nhà.

Trên hàng công, dàn sao trẻ giàu năng lượng của Man United được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt. Benjamin Sesko mang đến sức mạnh và khả năng không chiến, Amad Diallo sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật, còn Bryan Mbeumo - chân sút số 1 của đội với 9 bàn - luôn biết cách tỏa sáng.

Bên cạnh đó, Matheus Cunha đem lại sự linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành. Sau trận thua Newcastle, bộ tứ này chắc chắn khát khao ghi bàn để chứng minh giá trị và đưa đội nhà trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Tuyến giữa với Bruno Fernandes và Casemiro tiếp tục là bộ não của lối chơi. Fernandes đảm nhiệm vai trò kiến thiết, trong khi Casemiro mang đến sự chắc chắn và kinh nghiệm. Man United cũng là đội tung ra nhiều cú dứt điểm nhất giải mùa này, cho thấy khả năng tạo cơ hội rất lớn - vấn đề chỉ nằm ở hiệu suất chuyển hóa.

Quân mỏi khó cản đối thủ nhàn

Bên kia chiến tuyến, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của Unai Emery vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu với lối đá kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén. Bộ đôi Ollie Watkins - Morgan Rogers đủ sức trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của hàng thủ "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định trên sân khách cùng sự mệt mỏi sau chuyến làm khách ở cúp châu Âu khiến Villa khó duy trì cường độ cao trong 90 phút.

Về mặt chiến thuật, nhiều khả năng Man United sẽ chủ động kiểm soát bóng và tấn công dồn dập ngay từ đầu nhằm tận dụng lợi thế thể lực. Aston Villa sẽ lùi sâu, chờ cơ hội phản công nhanh - kịch bản quen thuộc dưới thời Emery. Trận đấu, vì thế, có thể diễn ra theo thế giằng co, nơi đội chủ nhà ép sân còn đội khách tìm kiếm khoảnh khắc đột biến.

Xét toàn diện, Man United có nhiều lợi thế: Sân nhà, thể lực, động lực phục thù và khát khao trở lại. Aston Villa dù vẫn đủ khả năng gây khó khăn nhưng để giành điểm tại Old Trafford trong hoàn cảnh hiện tại là nhiệm vụ đầy khó khăn.

Một chiến thắng tối thiểu cho "Quỷ đỏ" là kịch bản khả dĩ nhất, và nếu thành công, Man United sẽ có được cú hích tinh thần mạnh mẽ cho chặng nước rút hướng tới tấm vé Champions League mùa sau. 

Các cặp đáng chú ý khác tối 15-3: Crystal Palace - Leeds (21 giờ), Nottingham Forest - Fulham (21 giờ) và Liverpool - Tottenham (23 giờ 30 phút).

Man United - Aston Villa: Quyết đấu lấy suất Champions League - Ảnh 2.


Tin liên quan

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm cú sốc

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm cú sốc

(NLĐO) - Sau vụ xô ngã cậu bé nhặt bóng ở Champions League, tiền vệ Pedro Neto của Chelsea tiếp tục đối mặt án kỷ luật mới từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Man United Aston Villa Champions League Old Trafford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo