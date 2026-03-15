Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United "bắn hạ" Aston Villa

Sau thất bại cách đây một tuần trước Newcastle, đội bóng của HLV Michael Carrick quay về "nhà hát" Old Trafford với quyết tâm rất cao. Man United nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong hiệp một mà mục tiêu không gì khác hơn là trả bằng được "món nợ" thất bại lượt đi tại Villa Park.

Tuy nhiên, hàng thủ đội khách Aston Villa chơi quá kín kẽ khiến các cơ hội của chủ nhà đều trôi qua đáng tiếc. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" vì thế càng thêm tiếc nuối pha đánh đầu hiểm hóc của Amad Diallo buộc thủ môn Emiliano Martínez phải trổ hết tài nghệ cứu thua cho đội khách.

Tình hình không thay đổi nhiều ở đầu hiệp hai khi Man United nắm quyền kiểm soát bóng nhưng vẫn e ngại những pha phản công sắc sảo của Aston Villa. Phút 53, từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro băng cắt đánh đầu ngược đầy hiểm hóc, mở tỉ số cho đội chủ sân Old Trafford.

Lợi thế mong manh này nhanh chóng bị xóa nhòa khi Ross Barkley tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở phút 65. Các cầu thủ Man United phản ứng dữ dội, từ pha để bóng chạm tay của một cầu thủ đội khách cho đến tình huống Amadou Onana có thể đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên, bàn thắng vẫn được tính cho Aston Villa.

Không để tất cả trôi khỏi tầm kiểm soát, Man United nhanh chóng tái lập ưu thế. Phút 71, Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện tầm vóc một nhạc trưởng xuất sắc với đường chọc khe chuẩn xác để Matheus Cunha thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Đây cũng là pha kiến tạo thứ 100 của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Premier League, giúp anh trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử CLB đạt cột mốc 100 sau hai huyền thoại Ryan Giggs và Wayne Rooney.

Ở những phút cuối, Villa buộc phải dâng cao đội hình và để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 81, tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko tung cú sút đổi hướng, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Man United vững chân trong Top 3 Ngoại hạng Anh

Ba điểm giành được giúp Man United nới rộng khoảng cách với chính Aston Villa lên 3 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, đồng thời duy trì đà hưng phấn trước giai đoạn quyết định của mùa giải.