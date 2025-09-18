HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Champions League có những tiêu chí riêng khiến đội bóng vừa vô địch Club World Cup là Chelsea lập tức gục ngã khi trở lại sân chơi số 1 châu Âu.

Lợi thế sân nhà cộng với sự chuẩn bị chu đáo từ HLV Vincent Kompany giúp Bayern Munich tự tin đón tiếp Chelsea, đội bóng vừa vô địch cả UEFA Conference Leagua lẫn FIFA Club World Cup. Đôi bên đều tung ra lực lượng mạnh nhất hiện có nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh lại giúp dàn cầu thủ chủ nhà khẳng định sự vượt trội trên mọi phương diện.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions Leagu- Ảnh 1.

Trận chiến trên sân Allianz Arena thực sự hấp dẫn

Bayern Munich nhập cuộc trận đấu với quyết tâm cao và lối chơi tấn công dồn ép của đội chủ nhà khiến Chelsea không thể hiện được tốt nhất ý đồ chiến thuật đã được HLV Enzo Maresca dày công sắp xếp.

Phút 20, Michael Olise thực hiện pha căng ngang vào vòng cấm đội khách, hướng tới vị trí của Harry Kane và Luis Diaz nhưng trung vệ Trevor Chalobah lại tung chân truy cản, thành bàn phản lưới nhà đáng tiếc.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions Leagu- Ảnh 2.

Michael Olise khiến hàng thủ Chelsea đốt lưới nhà

Chỉ 5 phút sau, tỉ số được nhân đôi cho Bayern Munich. Harry Kane quyết định xộc vào vòng cấm địa đội khách nhưng bị Moises Caicedo phạm lỗi.

TIN LIÊN QUAN

Trọng tài và VAR xác định lỗi và cho Bayern Munich được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Kane ghi bàn để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân Allianz Arena.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions Leagu- Ảnh 4.

Harry Kane ghi bàn từ chấm 11 m

Chelsea nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và chỉ sau 2 phút, Cole Palmer đã lập công để rút ngắn cách biệt còn 1-2. Từ tình huống phản công thần tốc, Palmer và Malo Gusto có pha phối hợp ăn ý để tiền vệ người Anh nhận lại bóng và tung ra pha dứt điểm đẹp mắt, chính xác thành bàn.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions Leagu- Ảnh 5.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Cole Palmer

Sau giờ nghỉ, Chelsea tăng tốc tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, khi bàn thắng còn chưa tới, "The Blues" lại bị Bayern Munich trừng phạt sai lầm.

Phút 63, Malo Gusto để mất bóng trên phần sân nhà và Harry Kane lập tức tung ra đòn trừng phạt với pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỉ số lên thành 3-1.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions Leagu- Ảnh 6.

Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đóng góp nhiều bàn thắng (42 bàn, 11 kiến tạo) tại Champions League

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea đưa được bóng vào lưới Bayern Munich lần nữa ở phút 89 nhưng bàn thắng không được công nhận bởi Palmer mắc lỗi việt vị. Chung cuộc, Chelsea chấp nhận thua 1-3 trước chủ nhà Bayern Munich.

Chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường từ giữa tháng 8 của Chelsea, bao gồm cả lần đăng quang ở FIFA Club World Cup, đã dừng lại, đặt ra cho đội bóng trẻ này nhiều vấn đề cần làm nếu muốn tiến xa.

Inter Milan ngắt mạch trận đáng thất vọng bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Ajax. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của Marcus Thuram, giúp đại diện nước Ý góp mặt trong 5 vị trí dẫn đầu vòng phân hạng Champions League sau lượt trận mở màn.

Tin liên quan

Qarabag ngược dòng hạ Benfica, "tân binh" Union Saint-Gilloise tạo địa chấn Champions League

Qarabag ngược dòng hạ Benfica, "tân binh" Union Saint-Gilloise tạo địa chấn Champions League

(NLĐO) – Hai đội bóng chỉ thuộc dạng trung bình ở châu Âu bỗng trở nên nổi tiếng sau khi xuất sắc quật ngã các đại diện hàng đầu ở đấu trường Champions League.

Siêu dự bị lập công, Arsenal đại thắng Bilbao vòng mở màn Champions League

(NLĐO) – Hai nhân vật ngỡ ít được nhắc đến đã trở thành người hùng của Arsenal khi cùng kiến tạo lẫn lập công trong chiến thắng 2-0 trên sân của Athletic Bilbao

Champions League ngày càng khốc liệt

Champions League mùa giải mới sắp khởi tranh trong sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ lẫn các CLB bóng đá châu Âu

vòng bảng Champions League Bayern Munich 3-1 Chelsea Harry Kane Ajax 0-2 Inter Milan Bayern Munich Chelsea
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo