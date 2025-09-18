Lợi thế sân nhà cộng với sự chuẩn bị chu đáo từ HLV Vincent Kompany giúp Bayern Munich tự tin đón tiếp Chelsea, đội bóng vừa vô địch cả UEFA Conference Leagua lẫn FIFA Club World Cup. Đôi bên đều tung ra lực lượng mạnh nhất hiện có nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh lại giúp dàn cầu thủ chủ nhà khẳng định sự vượt trội trên mọi phương diện.



Trận chiến trên sân Allianz Arena thực sự hấp dẫn

Bayern Munich nhập cuộc trận đấu với quyết tâm cao và lối chơi tấn công dồn ép của đội chủ nhà khiến Chelsea không thể hiện được tốt nhất ý đồ chiến thuật đã được HLV Enzo Maresca dày công sắp xếp.

Phút 20, Michael Olise thực hiện pha căng ngang vào vòng cấm đội khách, hướng tới vị trí của Harry Kane và Luis Diaz nhưng trung vệ Trevor Chalobah lại tung chân truy cản, thành bàn phản lưới nhà đáng tiếc.

Michael Olise khiến hàng thủ Chelsea đốt lưới nhà

Chỉ 5 phút sau, tỉ số được nhân đôi cho Bayern Munich. Harry Kane quyết định xộc vào vòng cấm địa đội khách nhưng bị Moises Caicedo phạm lỗi.

Trọng tài và VAR xác định lỗi và cho Bayern Munich được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Kane ghi bàn để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân Allianz Arena.

Harry Kane ghi bàn từ chấm 11 m

Chelsea nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và chỉ sau 2 phút, Cole Palmer đã lập công để rút ngắn cách biệt còn 1-2. Từ tình huống phản công thần tốc, Palmer và Malo Gusto có pha phối hợp ăn ý để tiền vệ người Anh nhận lại bóng và tung ra pha dứt điểm đẹp mắt, chính xác thành bàn.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Cole Palmer

Sau giờ nghỉ, Chelsea tăng tốc tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, khi bàn thắng còn chưa tới, "The Blues" lại bị Bayern Munich trừng phạt sai lầm.

Phút 63, Malo Gusto để mất bóng trên phần sân nhà và Harry Kane lập tức tung ra đòn trừng phạt với pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỉ số lên thành 3-1.

Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đóng góp nhiều bàn thắng (42 bàn, 11 kiến tạo) tại Champions League

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea đưa được bóng vào lưới Bayern Munich lần nữa ở phút 89 nhưng bàn thắng không được công nhận bởi Palmer mắc lỗi việt vị. Chung cuộc, Chelsea chấp nhận thua 1-3 trước chủ nhà Bayern Munich.

Chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường từ giữa tháng 8 của Chelsea, bao gồm cả lần đăng quang ở FIFA Club World Cup, đã dừng lại, đặt ra cho đội bóng trẻ này nhiều vấn đề cần làm nếu muốn tiến xa.