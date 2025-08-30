Champions League ngày càng khốc liệt

Đây là lần thứ nhì, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) áp dụng "league phase" theo thể thức Thụy Sĩ như cờ vua để thay thế vòng bảng truyền thống xưa nay. 36 đội bóng cùng góp mặt trong một bảng đấu, mỗi đội thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 sân nhà, 4 sân khách).

Loạt trận cân não

Nếu mùa trước nhiều đội bóng bỡ ngỡ với công thức mới thì năm nay, các CLB đều đã ý thức rất rõ từng điểm số đều có thể quyết định vận mệnh cả mùa. Thực tế mùa giải năm ngoái đã chứng minh tính khốc liệt của cuộc chơi, nhiều "ông lớn" suýt bật bãi ngay từ giai đoạn đầu trong khi vài cái tên ít hy vọng lại bất ngờ bứt phá để vào sâu.

Liverpool và các đội bóng nước Anh được đánh giá cao tại Champions League (Ảnh: UEFA)

Không còn khái niệm "vòng bảng dễ thở" với các đội hạt giống. Thay vào đó là loạt trận cân não ngay từ vạch xuất phát. Lễ bốc thăm cho hành trình của từng CLB một lần nữa tạo nên bầu không khí nóng rực.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những cặp đấu mang đậm tính "knock-out". Real Madrid chạm trán Man City, Juventus và Liverpool - một loạt đối thủ "cứng" khiến thầy trò Xabi Alonso sẽ phải bung sức sớm. Barcelona cũng không hề dễ thở khi đối đầu PSG, Chelsea, Frankfurt, trong khi Bayern Munich sẽ gặp Arsenal, Chelsea và PSG… Những màn so tài vốn thường chỉ diễn ra ở tứ kết hay bán kết, nay xuất hiện ngay từ tháng 9.

Không còn "phao cứu sinh"

Cách tính vé đi tiếp cũng khiến cuộc đua nóng hơn bao giờ hết. Tám đội dẫn đầu "league phase" sẽ đi thẳng vòng 1/8, các đội xếp từ hạng 9 - 24 phải bước vào loạt play-off 2 lượt đầy rủi ro. Còn nhóm từ hạng 25 trở xuống sẽ bị loại thẳng, không còn "phao cứu sinh" rớt xuống Europa League như trước. Điều này đồng nghĩa chỉ một cú sảy chân cũng đủ khiến các CLB tên tuổi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Sau mùa giải đầu tiên thử nghiệm, UEFA có thể tạm hài lòng khi thể thức mới mang lại nhiều trận cầu đỉnh cao sớm hơn, tăng sức hút truyền hình và khán giả. Tuy vậy, với các đội bóng, áp lực dồn lên từng vòng đấu cũng trở thành gánh nặng không nhỏ. Champions League vốn đã khắc nghiệt, nay càng khốc liệt gấp bội khi không còn chỗ cho sự chủ quan mà các CLB buộc phải chứng minh khả năng thích nghi. Sự thận trọng, chiều sâu lực lượng và tính ổn định sẽ trở thành yếu tố sống còn với các đội bóng.

Liverpool được "treo" tỉ lệ vô địch cao nhất 11/2 (đặt 2 ăn 11). Theo sát Liverpool là Barcelona và PSG với tỉ lệ đều là 6/1. Real Madrid chỉ được đánh giá ngang với đội bóng chưa từng vô địch Champions League là Arsenal (cùng 7/1) trong khi Man City chỉ là "ứng viên số 6" với tỉ lệ 8/1, xếp trên dàn ứng viên Bayern Munich (11/1), Chelsea (12/1), Napoli (25/1), Inter Milan (28/1), Tottenham (18/1)...



