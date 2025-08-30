HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Champions League ngày càng khốc liệt

ĐÔNG LINH

Champions League mùa giải mới sắp khởi tranh trong sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ lẫn các CLB bóng đá châu Âu

Đây là lần thứ nhì, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) áp dụng "league phase" theo thể thức Thụy Sĩ như cờ vua để thay thế vòng bảng truyền thống xưa nay. 36 đội bóng cùng góp mặt trong một bảng đấu, mỗi đội thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 sân nhà, 4 sân khách).

Loạt trận cân não

Nếu mùa trước nhiều đội bóng bỡ ngỡ với công thức mới thì năm nay, các CLB đều đã ý thức rất rõ từng điểm số đều có thể quyết định vận mệnh cả mùa. Thực tế mùa giải năm ngoái đã chứng minh tính khốc liệt của cuộc chơi, nhiều "ông lớn" suýt bật bãi ngay từ giai đoạn đầu trong khi vài cái tên ít hy vọng lại bất ngờ bứt phá để vào sâu.

Champions League ngày càng khốc liệt - Ảnh 1.

Liverpool và các đội bóng nước Anh được đánh giá cao tại Champions League (Ảnh: UEFA)

Không còn khái niệm "vòng bảng dễ thở" với các đội hạt giống. Thay vào đó là loạt trận cân não ngay từ vạch xuất phát. Lễ bốc thăm cho hành trình của từng CLB một lần nữa tạo nên bầu không khí nóng rực.

TIN LIÊN QUAN

Người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những cặp đấu mang đậm tính "knock-out". Real Madrid chạm trán Man City, Juventus và Liverpool - một loạt đối thủ "cứng" khiến thầy trò Xabi Alonso sẽ phải bung sức sớm. Barcelona cũng không hề dễ thở khi đối đầu PSG, Chelsea, Frankfurt, trong khi Bayern Munich sẽ gặp Arsenal, Chelsea và PSG… Những màn so tài vốn thường chỉ diễn ra ở tứ kết hay bán kết, nay xuất hiện ngay từ tháng 9.

Không còn "phao cứu sinh"

Cách tính vé đi tiếp cũng khiến cuộc đua nóng hơn bao giờ hết. Tám đội dẫn đầu "league phase" sẽ đi thẳng vòng 1/8, các đội xếp từ hạng 9 - 24 phải bước vào loạt play-off 2 lượt đầy rủi ro. Còn nhóm từ hạng 25 trở xuống sẽ bị loại thẳng, không còn "phao cứu sinh" rớt xuống Europa League như trước. Điều này đồng nghĩa chỉ một cú sảy chân cũng đủ khiến các CLB tên tuổi rơi vào tình thế nguy hiểm.

TIN LIÊN QUAN

Sau mùa giải đầu tiên thử nghiệm, UEFA có thể tạm hài lòng khi thể thức mới mang lại nhiều trận cầu đỉnh cao sớm hơn, tăng sức hút truyền hình và khán giả. Tuy vậy, với các đội bóng, áp lực dồn lên từng vòng đấu cũng trở thành gánh nặng không nhỏ. Champions League vốn đã khắc nghiệt, nay càng khốc liệt gấp bội khi không còn chỗ cho sự chủ quan mà các CLB buộc phải chứng minh khả năng thích nghi. Sự thận trọng, chiều sâu lực lượng và tính ổn định sẽ trở thành yếu tố sống còn với các đội bóng. 

Liverpool được "treo" tỉ lệ vô địch cao nhất 11/2 (đặt 2 ăn 11). Theo sát Liverpool là Barcelona và PSG với tỉ lệ đều là 6/1. Real Madrid chỉ được đánh giá ngang với đội bóng chưa từng vô địch Champions League là Arsenal (cùng 7/1) trong khi Man City chỉ là "ứng viên số 6" với tỉ lệ 8/1, xếp trên dàn ứng viên Bayern Munich (11/1), Chelsea (12/1), Napoli (25/1), Inter Milan (28/1), Tottenham (18/1)...

Champions League ngày càng khốc liệt - Ảnh 2.


Tin liên quan

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

(NLĐO) – Tottenham chính thức chiêu mộ thành công Xavi Simons khi ký với RB Leipzig bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm trị giá 52 triệu bảng.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

(NLĐO) - Chỉ sau vài tuần lễ của mùa giải mới, Jose Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng này phải dừng chân tại vòng play-off Champions League.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League

(NLĐO) - Arsenal không rơi bảng đấu khó nhằn nhất mà thay vào đó, cơ hội đi tiếp của "Pháo thủ" tại Champions League cực kỳ khả quan, theo siêu máy tính Opta.

Champions League UEFA Real Madrid Man City Barcelona PSG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo