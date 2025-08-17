Trận Super Sunday tại London giữa hai đội bóng thủ đô Chelsea và Crystal Palace có quá nhiều điều để nói. Cả hai đều mang về phòng truyền thống của mình hai chiếc cúp mùa rồi (Chelsea giành Conference Cup, FIFA Club World Cup còn Palace vô địch FA Cup, Siêu cúp Anh), thế nên trận derby sớm nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa này thực sự đáng xem.



Chelsea sở hữu đội hình giàu sức tấn công

Có trong tay lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao hơn, Chelsea sớm tạo ra thế trận dồn ép trên phần sân của Crystal Palace. Tuy vậy, đội khách Palace lại tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút 13. Các cổ động viên Palace như phát cuồng sau cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Eberechi Eze, bóng xé toang mành lưới của thủ thành Robert Sanchez phía đội chủ nhà.

Eberechi Eze sút phạt xuyên qua rừng chân hậu vệ Chelsea

Niềm vui của Palace không kịp kéo dài khi VAR vào cuộc và trọng tài Darren England hủy bỏ bàn thắng do hậu vệ Marc Guehi của Palace đã phạm luật khi tiếp cận hàng rào Chelsea, không đảm bảo khoảng cách quy định 1 mét.

Đây là lần đầu tiên, Premier League công khai thông báo quyết định VAR ngay trong trận khiến khán giả vừa bất ngờ vừa hào hứng.

Trọng tài giải thích quyết định hủy bàn thắng của VAR

Thoát bàn thua sớm, Chelsea dồn lên mạnh mẽ. Đội chủ sân Stamford Bridge kiểm soát bóng vượt trội, tung ra hàng loạt pha phối hợp ở hai biên.

Tuy nhiên, sự rườm rà trong khâu dứt điểm khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Joao Pedro, Cole Palmer gây thất vọng ở hiệp một đã đành, ngay cả những gương mặt trẻ được kỳ vọng như Estevao, Liam Delap được tung vào sân hiệp hai cũng không tạo ra khác biệt nào.

Liam Delap cũng không tạo được dấu ấn ở trận mở màn

Hàng thủ Palace, dưới sự chỉ huy của thủ quân Marc Guehi, chơi chắc chắn và lăn xả, hóa giải gần như toàn bộ áp lực. Đó là chưa kể ở mặt trận tấn công của đội khách, ngoài Eze còn có bộ đôi chơi rất nổi bật là Jean-Philippe Mateta và Adam Wharton.

Họ liên tục gây sóng gió với các pha lên bóng nhanh mà nếu may mắn hơn, đại diện Nam London đã có thể rời Stamford Bridge không chỉ với 1 điểm.

Chelsea bất lực trước Palace ở trận derby London

Kết quả hòa không bàn thắng phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chelsea cầm nhiều bóng nhưng thiếu sự sắc bén, trong khi Palace kiên cường và có những khoảnh khắc bùng nổ đáng chú ý. Với HLV Enzo Maresca, đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc về bài toán hàng công, đặc biệt khi "The Blues" đặt mục tiêu đua vô địch mùa này.