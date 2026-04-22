Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues"

Trên sân AMEX, chủ nhà Brighton nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm áp đặt thế trận trước một Chelsea khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Bóng lăn được 2 phút, Kaoru Mitoma đã buộc thủ môn Robert Sanchez phải trổ tài sau pha đánh đầu cận thành. Sức ép liên tục của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa không lâu sau đó.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 1.

Trận đấu tại AMEX khó khăn ngay từ những phút đầu với Chelsea

Từ tình huống đá phạt góc phút thứ 3 của đội chủ nhà, sai lầm phá bóng của Jorrel Hato phía Chelsea vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Ferdi Kadioglu dứt điểm. Bóng chạm Wesley Fofana đổi hướng khiến thủ môn Sanchez bó tay, mở tỉ số cho Brighton.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 2.

Ferdi Kadioglu (24) vui mừng với bàn mở tỉ số phút thứ 3

Có bàn dẫn trước, Brighton hoàn toàn làm chủ thế trận. Các pha hãm thành liên tiếp khiến hàng thủ Chelsea chao đảo, trong đó Jan Paul van Hecke và Georginio Rutter đều có cơ hội gia tăng cách biệt. Đáng chú ý, Jack Hinshelwood suýt lập công sau sai lầm chuyền bóng của chính "người giữ thành" Sanchez, nhưng may cho Chelsea là Trevoh Chalobah đã kịp thời cứu thua ngay trên vạch vôi.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 3.

Cú sút duy nhất không trúng đích của Romero Lavia sau gần 1 giờ thi đấu

Phía bên kia sân, Chelsea gần như bế tắc hoàn toàn. Đội khách không tạo được cú sút trúng đích nào trong cả hiệp 1, gây thất vọng lớn cho các cổ động viên. Tình hình này chẳng hề được cải thiện sau giờ nghỉ trong lối chơi khá bế tắc của "The Blues".

TIN LIÊN QUAN

Phút 47, Roméo Lavia tung cú sút đầu tiên cho Chelsea nhưng thiếu chính xác. Chín phút sau, Alejandro Garnacho tấn công để mất bóng từ sát cầu môn Brighton, tạo cơ hội cho chủ nhà tung đòn phản công sắc bén, kết thúc bằng pha ghi bàn đẹp mắt của Jack Hinshelwood.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 4.

Jack Hinshelwood ghi bàn thứ nhì sau pha phản công thần tốc

Trong phần còn lại của trận đấu, Brighton tiếp tục chơi lấn lướt. Kaoru Mitoma và Kadioglu liên tục khuấy đảo hàng thủ Chelsea, trong khi Sanchez phải làm việc vất vả để tránh một thất bại nặng nề hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của thủ thành người Tây Ban Nha chỉ giúp đội khách cầm cự đến những phút bù giờ.

Phút 90+1, cầu thủ vào thay người Danny Welbeck ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton bằng pha dứt điểm gọn gàng, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của đội chủ nhà.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 5.

"Lão tướng" Danny Welbeck tiếp tục lập công cho Brighton

Chiến thắng này giúp Brighton vượt lên vị trí thứ sáu với 50 điểm, tràn trề hy vọng dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Chelsea lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng - Ảnh 6.

HLV Liam Rosenior chê Chelsea thi đấu thiếu chuyên nghiệp

Áp lực đang đè nặng lên HLV Liam Rosenior khi "The Blues" có nguy cơ bị hất văng khỏi 10 hạng đầu sau vòng đấu này. Phía trước họ là trận bán kết FA Cup với Leeds United tại Wembley – cơ hội cuối cùng để cứu vãn một mùa giải thất bại. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, ngay cả chiếc "phao cứu sinh" FA Cup cũng trở nên mong manh.

Đánh bại Chelsea ở London, Man United cầm chắc suất dự Champions League

vòng 34 Ngoại hạng Anh Brighton Danny Welbeck Chelsea Brighton 3-0 Chelsea HLV Liam Rosenior
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo