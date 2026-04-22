Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng

Trên sân AMEX, chủ nhà Brighton nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm áp đặt thế trận trước một Chelsea khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Bóng lăn được 2 phút, Kaoru Mitoma đã buộc thủ môn Robert Sanchez phải trổ tài sau pha đánh đầu cận thành. Sức ép liên tục của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa không lâu sau đó.



Trận đấu tại AMEX khó khăn ngay từ những phút đầu với Chelsea

Từ tình huống đá phạt góc phút thứ 3 của đội chủ nhà, sai lầm phá bóng của Jorrel Hato phía Chelsea vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Ferdi Kadioglu dứt điểm. Bóng chạm Wesley Fofana đổi hướng khiến thủ môn Sanchez bó tay, mở tỉ số cho Brighton.

Ferdi Kadioglu (24) vui mừng với bàn mở tỉ số phút thứ 3

Có bàn dẫn trước, Brighton hoàn toàn làm chủ thế trận. Các pha hãm thành liên tiếp khiến hàng thủ Chelsea chao đảo, trong đó Jan Paul van Hecke và Georginio Rutter đều có cơ hội gia tăng cách biệt. Đáng chú ý, Jack Hinshelwood suýt lập công sau sai lầm chuyền bóng của chính "người giữ thành" Sanchez, nhưng may cho Chelsea là Trevoh Chalobah đã kịp thời cứu thua ngay trên vạch vôi.

Cú sút duy nhất không trúng đích của Romero Lavia sau gần 1 giờ thi đấu

Phía bên kia sân, Chelsea gần như bế tắc hoàn toàn. Đội khách không tạo được cú sút trúng đích nào trong cả hiệp 1, gây thất vọng lớn cho các cổ động viên. Tình hình này chẳng hề được cải thiện sau giờ nghỉ trong lối chơi khá bế tắc của "The Blues".

Phút 47, Roméo Lavia tung cú sút đầu tiên cho Chelsea nhưng thiếu chính xác. Chín phút sau, Alejandro Garnacho tấn công để mất bóng từ sát cầu môn Brighton, tạo cơ hội cho chủ nhà tung đòn phản công sắc bén, kết thúc bằng pha ghi bàn đẹp mắt của Jack Hinshelwood.

Jack Hinshelwood ghi bàn thứ nhì sau pha phản công thần tốc

Trong phần còn lại của trận đấu, Brighton tiếp tục chơi lấn lướt. Kaoru Mitoma và Kadioglu liên tục khuấy đảo hàng thủ Chelsea, trong khi Sanchez phải làm việc vất vả để tránh một thất bại nặng nề hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của thủ thành người Tây Ban Nha chỉ giúp đội khách cầm cự đến những phút bù giờ.

Phút 90+1, cầu thủ vào thay người Danny Welbeck ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton bằng pha dứt điểm gọn gàng, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của đội chủ nhà.

"Lão tướng" Danny Welbeck tiếp tục lập công cho Brighton

Chiến thắng này giúp Brighton vượt lên vị trí thứ sáu với 50 điểm, tràn trề hy vọng dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Chelsea lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào.

HLV Liam Rosenior chê Chelsea thi đấu thiếu chuyên nghiệp

Áp lực đang đè nặng lên HLV Liam Rosenior khi "The Blues" có nguy cơ bị hất văng khỏi 10 hạng đầu sau vòng đấu này. Phía trước họ là trận bán kết FA Cup với Leeds United tại Wembley – cơ hội cuối cùng để cứu vãn một mùa giải thất bại. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, ngay cả chiếc "phao cứu sinh" FA Cup cũng trở nên mong manh.