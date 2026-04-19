Đánh bại Chelsea ở London, Man United cầm chắc suất dự Champions League

Ở trận cầu mang tính bản lề cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới với Man United, Chelsea gánh trên vai áp lực nặng nề sau chuỗi kết quả nghèo nàn trên sân nhà.

Tuy nhiên, chính họ lại là đội nhập cuộc chủ động hơn. Những pha lên bóng của đội chủ sân Stamford Bridge tạo ra sức ép đáng kể, dù nhịp độ trận đấu nhìn chung khá thận trọng.

Estevao tiếc nuối cơ hội mở tỉ số phút 11

Cơ hội rõ rệt đầu tiên thuộc về Estêvão với cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc. Phút 33, Enzo Fernandez xoay xở khéo léo trong không gian hẹp rồi cứa lòng chệch cột trong gang tấc, khi đã loại bỏ hai cầu thủ Man United, khiến HLV Rosenior ôm đầu tiếc nuối.

Đội phung phí cơ hội sẽ phải trả giá… Khi thế trận đang nghiêng dần về phía Chelsea, Man United bất ngờ tung đòn trừng phạt.

Phút 43, từ đường căng ngang của Bruno Fernandes, Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - cũng là cú sút trúng đích hiếm hoi của đội khách trong hiệp một.

Matheus Cunha là cầu thủ Man United thứ 5 chạm mốc 10 pha ghi bàn/kiến tạo

Sau giờ nghỉ, Chelsea không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn lên tấn công. Sức ép được đẩy cao, nhưng vận may lại ngoảnh mặt với chủ nhà.

Liam Delap đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang, trước khi một tình huống lộn xộn khác bóng cũng tìm đến khung gỗ của Senne Lammens nhưng bàn thắng vẫn không đến. Cole Palmer rồi Moisés Caicedo cũng có cơ hội, song cả hai đều không thể tận dụng.

Fofana đưa bóng dội xà ngang khung thành Man United

Trong khi đó, Man United chọn cách chơi thực dụng và kỷ luật. Hàng thủ đội khách đứng vững trước mọi đợt hãm thành, bảo toàn lợi thế mong manh đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng mang đậm dấu ấn hiệu quả giúp Man United củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hiện họ đã hơn đối thủ xếp thứ 6 - chính là Chelsea - đến 10 điểm trước năm vòng cuối.

Man United lần đầu thắng trên sân Chelsea sau 6 năm

Thất bại thứ tư liên tiếp trên sân nhà tại Premier League khiến Chelsea rơi vào thế khó trong cuộc đua kiếm vé dự cúp châu Âu mùa tới, khi khoảng cách với chính Man United đã bị nới rộng đáng kể.

Đoàn quân của Liam Rosenior vẫn còn kém Top 5 bốn điểm, và khoảng cách đó có thể bị nới rộng thêm sau khi diễn ra loạt trận còn lại của vòng 33. Áp lực vì thế đang đè nặng lên HLV Liam Rosenior, trong bối cảnh mục tiêu Champions League ngày càng xa tầm với.