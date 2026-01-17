HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chỉ biết đọc, biết viết cũng có thể có việc làm lương chục triệu đồng ở TPHCM

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đang thiếu hụt lao động phổ thông dịp cuối năm, sẵn sàng trả lương 10-15 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tại TPHCM đang tăng mạnh khi nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất - kinh doanh cuối năm. Đáng chú ý, không ít vị trí chỉ yêu cầu người lao động biết đọc, biết viết nhưng vẫn có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 1.

Nhiều vị trí việc làm tại TPHCM chỉ yêu cầu người lao động biết đọc, biết viết

Hơn 13.000 vị trí việc làm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong quý I/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký hơn 13.000 nhu cầu tuyển dụng. Phần lớn vị trí tập trung ở nhóm lao động phổ thông và các ngành sản xuất, chế biến, lắp ráp, bán hàng, dịch vụ để kịp đáp ứng đơn hàng tăng cao dịp Tết.

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 2.

Trong quý I/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đăng ký hơn 13.000 nhu cầu tuyển dụng

Hoạt động kết nối cung – cầu lao động được triển khai đồng thời theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các cơ sở của trung tâm và các điểm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TPHCM. Việc tổ chức sàn giao dịch việc làm ngay tại nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giúp họ thuận lợi tiếp cận thông tin tuyển dụng, sớm quay lại thị trường lao động.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, các phiên giao dịch việc làm gần đây thu hút 69 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển hơn 13.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh các vị trí cần chuyên môn như kế toán, cơ khí, kỹ thuật điện, vận hành máy.

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 3.

Mức lương mà doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh. Phần lớn vị trí có thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng, chỉ một số ít công việc khởi điểm khoảng 8 triệu đồng

Mức lương mà doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh. Phần lớn vị trí có thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng, chỉ một số ít công việc khởi điểm khoảng 8 triệu đồng. Riêng nhóm nhân viên kinh doanh, bán hàng, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển người chưa có kinh nghiệm hoặc mới ra trường với mức lương ban đầu từ 11 triệu đồng, sau thời gian thử việc có thể tăng lên 13 triệu đồng, kèm theo các khoản phụ cấp.

Doanh nghiệp tuyển gấp lao động dịp Tết

Trong lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp cho biết đang thiếu hụt lao động khi đơn hàng tăng mạnh. Đại diện Công ty TNHH Semo Vina (TPHCM) cho hay đang tuyển số lượng lớn lao động phục vụ các dây chuyền may thú nhồi bông, ưu tiên lao động nữ từ 18 đến 50 tuổi. 

Người lao động không cần tay nghề cao, chỉ cần chăm chỉ, trung thực và sẽ được đào tạo. Thu nhập hiện dao động từ 5,5 đến 8,5 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo đầy đủ chế độ phúc lợi và hỗ trợ khi tăng ca.

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 4.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng ở đa lĩnh vực, nhiều nhất trong các ngành thương mại - dịch vụ

Ở lĩnh vực dịch vụ, nhu cầu lao động thời vụ cũng tăng cao trước Tết Nguyên đán. Đại diện Be Giúp Việc cho biết đơn vị đang cần tuyển vài trăm lao động làm giúp việc nhà ngắn hạn. Điều kiện tuyển dụng đơn giản, người lao động chỉ cần có phương tiện đi lại và biết sử dụng điện thoại thông minh. Thu nhập có thể đạt tới 15 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng và phụ cấp, đặc biệt được điều chỉnh tăng trong giai đoạn cao điểm tết.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM nhận định từ nay đến Tết, nhu cầu nhân lực, nhất là trong các ngành thương mại – dịch vụ và lao động phổ thông, sẽ tiếp tục gia tăng.

Một số hình ảnh ngày hội việc làm năm 2026 lần thứ nhất tại TPHCM
Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 5.

Đông đảo người lao động đến tìm việc

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 6.

Ở lĩnh vực dịch vụ, nhu cầu lao động thời vụ cũng tăng cao trước Tết Nguyên đán

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 7.

Trong lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp cho biết đang thiếu hụt lao động khi đơn hàng tăng mạnh

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 8.

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỉ lệ lớn, bên cạnh các vị trí cần chuyên môn như kế toán, cơ khí, kỹ thuật điện, vận hành máy

Biết đọc, biết viết cũng có việc lương chục triệu ở TPHCM - Ảnh 9.

Riêng nhóm nhân viên kinh doanh, bán hàng, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển người chưa có kinh nghiệm hoặc mới ra trường với mức lương ban đầu từ 11 triệu đồng

