Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm công chức

Theo Nghị định 361, cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ, cấp tỉnh có 89 vị trí lãnh đạo, quản lý; 690 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành. Có 22 vị trí công chức hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ, cấp tỉnh.

Chính phủ vừa ban hành danh mục vị trí việc làm công chức (Ảnh minh hoạ).

Trong Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 28 vị trí công chức; 44 vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã. Căn cứ danh mục vị trí việc làm khung và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức thì cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định vị trí việc làm cụ thể được sử dụng trong cơ quan mình; xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo mẫu; xác định tỉ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm.

Nghị định 361 đã quy định xếp ngạch công chức và tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm. Theo đó, ở cấp bộ, tỉ lệ chuyên viên cao cấp tại các vụ và tương đương thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực không vượt quá 40% biên chế; tại vụ và tương đương thực hiện tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ không vượt quá 30%. Đối với Cục loại 1, không vượt quá 25% và cục loại 2 không vượt quá 35% biên chế; văn phòng bộ không vượt quá 20%.

Về tỉ lệ công chức chuyên viên chính và tương đương tại các vụ và tương đương, thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực không vượt quá 40% biên chế; tại vụ và tương đương thực hiện tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ không vượt quá 50%. Với cục loại 1 không vượt quá 40% và cục loại 2 không vượt quá 50%, với văn phòng bộ không vượt quá 50% biên chế.

Ở cấp tỉnh, xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp ngạch chuyên viên cao cấp. Với cấp phó người đứng đầu, nghị định quy định tỉ lệ bố trí vào ngạch chuyên viên cao cấp không vượt quá 50% tổng số cấp phó của tất cả cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Cũng theo nghị định này, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được xem xét xếp vào ngạch chuyên viên chính, với tỉ lệ không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của từng cơ quan.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc xã, vị trí lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương với tỉ lệ 100%. Cấp phó được xếp ngạch chuyên viên chính với tỉ lệ không vượt quá 50% số lượng cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã.

Theo Nghị định 361, chậm nhất đến ngày 1-7-2026, các bộ ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dan cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định về vị trí việc làm đã ban hành trước đó.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng.

Chậm nhất đến ngày 1-7-2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2025 thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31-12-2025.