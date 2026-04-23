Thời sự Đô thị

Chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ đi vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi thông xe tạm dịp 30-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khai thác tạm trước 30-4 và chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ đi vào

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc Dự án Thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm trước 30-4: Chỉ cho ô tô con dưới 9 chỗ đi vào

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm trước 30-4: Chỉ cho ô tô con dưới 9 chỗ đi vào

Theo kế hoạch, trước ngày 30-4-2026, đoạn tuyến chính Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 18 km từ nút giao Long Thành đến điểm cuối dự án (kết nối với Dự án Thành phần 3 trên địa bàn TPHCM) sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Tuy nhiên, do Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Hiện tại, phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho phương tiện tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc. Phương án này đã được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai giao nghiên cứu, đề xuất.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án 85, đường Bưng Môn có mặt cắt hẹp, chỉ khoảng 9 m, không có lề đường, dân cư hai bên đông đúc, gần chợ Long An, khu tái định cư và nhiều trường học. Đây cũng là trục kết nối vào Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nên lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải nặng thường xuyên ở mức cao.

Trước những điều kiện hạ tầng còn hạn chế, tại cuộc họp ngày 21-4, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc qua hướng kết nối này nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Để phục vụ khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường Bưng Môn. Đồng thời, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Do đó, các cơ quan chuyên môn nhận định việc sử dụng đường Bưng Môn làm tuyến kết nối chính có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu thiếu sự điều tiết kịp thời.

Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ lộ trình tiếp cận đường cao tốc từ Quốc lộ 51. Đồng thời, đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ.

TPHCM chuẩn bị quỹ đất phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trước ngày 20 hàng tháng.

Đóng từng đoạn cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ trong 5 ngày

(NLĐO) – Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ tạm đóng từng đoạn theo khung giờ để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát, thu phí.

Đường sắt tốc độ cao - phép thử năng lực quốc gia (*): Trung Quốc - công xưởng đường sắt cao tốc

Từ một quốc gia có hệ thống đường sắt chậm chạp và thường xuyên quá tải, Trung Quốc đã bứt tốc để trở thành "công xưởng đường sắt cao tốc" của thế giới

Xe ô tô đường cao tốc tỉnh đồng nai cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu khai thác tạm
