"Chị đẹp" Ngọc Ánh kể chuyện "tích sản" bằng vàng thời hoàng kim

Ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ muốn có tiền mua vàng phải là ngôi sao "gánh" vé

Ngọc Ánh là khách mời tập 19 của chương trình "Chuyện tối cùng sao". Bà mang đến những chia sẻ đầy hoài niệm xoay quanh chủ đề "Tiếng hát đi cùng năm tháng". Không chỉ kể về thời kỳ hoàng kim rực rỡ, bà còn tiết lộ về những đêm diễn "độc nhất vô nhị" giữa lòng miền Tây và bí quyết giữ vững phong độ ca hát suốt 4 thập kỷ.

Ca sĩ Ngọc Ánh đã 61 tuổi nhưng đam mê nghề vẫn nồng nhiệt

Khi được nhắc đến tin đồn từng tích lũy tài sản, tiết kiệm tiền thù lao bằng cách mua vàng, bà xác nhận chuyện này là thật. Thời hoàng kim, bà là ngôi sao "gánh" vé cho mọi chương trình. Với tần suất chạy show dày đặc, lượng tiền mặt (thậm chí là tiền lẻ) quá nhiều khiến bà buộc phải chuyển đổi sang vàng để thuận tiện cất giữ trong những chuyến lưu diễn dài.

"Muốn có được vị thế cũng như số tiền thù lao nhiều để mua vàng dự trữ đòi hỏi phải là ngôi sao "gánh" được vé và "gánh" được giờ diễn cho cả chương trình.

Thời đó, có đêm, tôi phải hát liên tục từ 10 bài đến 12 bài để "gánh" giờ cho các bạn đồng nghiệp chạy không kịp show diễn" - ca sĩ Ngọc Ánh kể.

Ca sĩ Ngọc Ánh không quên sân khấu vỏ lãi

Suốt thời gian dài làm nghề, bà không quên những sân khấu đầy kỷ niệm như khi diễn trên vỏ lãi giữa vùng U Minh, Cà Mau. Sân khấu là vỏ lãi, khán giả bơi xuồng bao quanh, bà đứng hát bằng chiếc loa pin cầm tay. Đến khi hết pin, bà đã hát mộc hoàn toàn giữa không gian im ắng. Khán giả khóc, bà cũng xúc động theo.

Theo bà, ca sĩ phải có đủ sức khỏe mới phục vụ tốt cho khán giả

Để giữ được phong độ ở tuổi 61, bà có chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, ít đi chơi. Khi hát xong, bà về khách sạn ngủ đến chiều hôm sau để lấy lại giọng. Với bà, giấc ngủ chính là sự bù đắp quan trọng cho phong độ của nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải đủ khỏe mới mang đến phần trình diễn tốt nhất cho khán giả.

Trong chương trình, ca sĩ Ngọc Ánh gửi đến khán giả ca khúc "Về đâu mái tóc người thương" của nhạc sĩ Hoài Linh bằng giọng hát nồng nàn, sâu lắng. Ở phần "Bật mí bí mật", bà chia sẻ thêm nhiều điều thú vị như: số thù lao lớn nhất từng nhận, bài hát được yêu cầu biểu diễn nhiều nhất sự nghiệp, những sở thích thư giãn đời thường giúp cân bằng lại cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.

Tập 19 chương trình được phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 13-5 trên kênh THVL1.