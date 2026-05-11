Cay đắng cho Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh sau biến cố

Dương Cẩm Lynh sau biến cố với nhiều đổi thay cay đắng

Sau gần 3 năm vắng bóng vì biến cố cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án "Nợ đời vay trả".

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ là sự tái xuất, mà còn ở việc cô chấp nhận một vai diễn ngắn ngủi - nhân vật chỉ xuất hiện khoảng 1/3 thời lượng phim rồi qua đời.

Từng là gương mặt quen thuộc với các vai chính, lựa chọn này của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Chia sẻ thẳng thắn, Dương Cẩm Lynh không né tránh khi nói về giai đoạn khó khăn sau biến cố. "Trước đây, việc tôi nhận vai chính gần như là điều hiển nhiên. Nhưng sau biến cố, tôi cảm nhận rõ mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Có lúc, tôi thấy như người ta đang ban phát vai diễn cho mình" - cô nói.

Dương Cẩm Lynh với vẻ đẹp điềm tĩnh hơn

Chính sự thay đổi vị thế đó khiến nữ diễn viên phải nhìn nhận lại con đường nghề nghiệp. Thay vì giữ nguyên nguyên tắc chỉ nhận vai chính, cô chọn cách bắt đầu lại - chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn. "Nợ đời vay trả" đến với cô như một "cái duyên", khi đạo diễn Hồ Ngọc Xum - người đã đồng hành cùng cô hơn một thập kỷ - trực tiếp mời tham gia.

"Chú Xum là người tôi rất tin tưởng. Chúng tôi đã làm việc với nhau qua hơn chục bộ phim xưa. Với tôi, chỉ cần lên kế hoạch là chưa cần nói, chú đã hiểu tôi muốn làm gì, và ngược lại" - cô chia sẻ.

Không chỉ vì tình cảm với đạo diễn, Dương Cẩm Lynh còn bị thuyết phục bởi thông điệp của bộ phim. Nhân vật cô đảm nhận mang số phận bi kịch: bị hàm oan, bị giết chết và để lại một nỗi oán khuất kéo dài đến thế hệ sau. "Dù xuất hiện ngắn, nhưng đây là nhân vật gieo 'hạt giống' cho toàn bộ câu chuyện về luật nhân quả. Tôi thấy nó đáng để thử" - cô nói.

Dương Cẩm Lynh trở lại với dự án phim xưa

Trước đó, nữ diễn viên từng từ chối một số dự án hot vì "Lúc đó, cuộc sống của tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi không còn nước mắt để diễn thêm những nỗi đau trên màn ảnh" - cô thừa nhận.

Dương Cẩm Lynh đứng lên từ những vấp ngã

Ngoài "Nợ đời vay trả", Dương Cẩm Lynh cũng có thêm một dự án khác khá ấn tượng với vai "ác nữ" quyền lực, lạnh lùng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích. Cả hai phim sẽ ra mắt cùng thời điểm cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất của Dương Cẩm Lynh.

"Buổi sáng tôi là người phụ nữ hiền lành, chịu đựng. Buổi chiều lại hóa thành một người đàn bà sắt đá, thậm chí tàn nhẫn. Sự chuyển đổi đó không hề dễ dàng" - cô chia sẻ về hai dự án.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận sau biến cố, công việc khó khăn hơn

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh phải đối diện với thực tế khắc nghiệt của nghề sau biến cố. Theo cô, điều khó nhất không phải là diễn xuất, mà là lấy lại niềm tin từ nhà sản xuất và khán giả. "Khi bạn từng ở vị trí cao, rồi rơi xuống, bạn sẽ hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. Nhưng tôi phải chấp nhận và không ngừng nỗ lực" - cô bày tỏ.

Dù vậy, với Dương Cẩm Lynh đây là cơ hội để làm lại từ đầu. Sau tất cả, Dương Cẩm Lynh chọn cách đối diện với quá khứ bằng sự bình thản hơn. Không phủ nhận nỗi đau, nhưng cô không để nó kéo mình lại phía sau. "Tôi nghĩ quan trọng là mình còn cơ hội làm nghề. Còn được đứng trước máy quay, còn được khán giả nhớ đến - vậy là đủ để bắt đầu lại" - cô bộc bạch.

Việc của Dương Cẩm Lynh là lấy lại niềm tin với mọi người

Sự trở lại lần này có thể không rầm rộ, không hào nhoáng như trước, nhưng lại mang một ý nghĩa khác: đó là hành trình đi lên từ chính những vấp ngã. Và với Dương Cẩm Lynh, có lẽ, đây mới là vai diễn khó nhất - vai diễn của chính cuộc đời mình.