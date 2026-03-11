HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chỉ hứa khi có thể làm được

NHÓM PHÓNG VIÊN

Trong tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đều đưa ra cam kết rõ ràng, cụ thể và khả thi

Tại TP HCM ngày 10-3, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng 4 thành viên đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri 2 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

3 nhiệm vụ lớn

Trong buổi tiếp xúc, 5 ứng cử viên ĐBQH trình bày chương trình hành động cùng cam kết mạnh mẽ hướng tới góp phần xây dựng pháp luật; xây dựng chính quyền các cấp; khơi thông nguồn lực phát triển; bảo vệ, phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em…

Sau khi tiếp thu ý kiến cử tri, thay mặt tổ đại biểu, ông Trần Lưu Quang phản hồi cặn kẽ nhiều vấn đề. Trong đó, với câu chuyện quy hoạch, ông thông tin thành phố đã thuê tư vấn quốc tế làm quy hoạch tổng thể. Thành phố làm rất nghiêm túc việc này và cuối năm nay sẽ có sản phẩm.

Chia sẻ về công tác tại Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ bản thân đã có 2 nhiệm kỳ là đại biểu và nhận thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn. 

Với ông, khi đã lên nghị trường thì không có quyền từ chối chất vấn hay trả lời vòng vo, và Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục là Quốc hội đổi mới, thực sự đại diện cho ý chí cũng như tiếng nói của cử tri cả nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông Trần Lưu Quang cho biết sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng. 

Đó là tham gia xây dựng pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; tham gia quyết định vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. "Đã qua rồi thời muốn hứa gì thì hứa. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được!" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ưu tiên chính sách an sinh, hạ tầng giao thông

Trong ngày, tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng được tổ chức ở nhiều địa phương tại TP HCM.

Trước cử tri hai phường Bình Tây, Bình Tiên, thay mặt các thành viên đơn vị bầu cử số 17, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - cảm ơn những lời tâm huyết, trách nhiệm thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chỉ hứa khi có thể làm được - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và phản hồi ý kiến cử tri. Ảnh: THANH NGA

Liên quan đến đề xuất của cử tri về việc khai thác hiệu quả khu đất trống làm không gian sinh hoạt cộng đồng, ông Lê Quốc Phong đánh giá đây là ý tưởng thiết thực. Lãnh đạo thành phố đang đặc biệt quan tâm đến việc tận dụng tạm thời các khu đất chưa sử dụng hoặc đất chờ dự án để tạo thêm không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Đây cũng là một phần trong định hướng xây dựng đô thị xanh, thân thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, đầu tư hệ thống y tế và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Trong khi đó, tiếp xúc cử tri 2 phường Chánh Hiệp, Phú Lợi, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - trong vai trò ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP HCM, khẳng định sẽ chú trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Đồng thời, ưu tiên vấn đề trọng điểm, nhiệm vụ đột phá của thành phố.

Với vai trò là lãnh đạo TP HCM, ông Võ Văn Minh thông tin trong số những nhiệm vụ ưu tiên có gìn giữ, phát huy giá trị của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, cạnh đó, quan tâm đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường ven sông Sài Gòn, các tuyến đường kết nối với làng nghề...

Trân trọng những gửi gắm tâm huyết

Trong tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, đại diện 5 ứng cử viên HĐND TP HCM đơn vị bầu cử số 16, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cảm nhận những ý kiến cử tri trên nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống đô thị, môi trường sống an toàn, văn minh đến không gian công cộng... thể hiện rõ sự tâm huyết đối với sự phát triển của TP HCM.

Chỉ hứa khi có thể làm được - Ảnh 2.

Cử tri tại TP HCM theo dõi thông tin bầu cử .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Tâm quả quyết nếu trúng cử, các ứng cử viên thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nếu không trúng cử, ở những vị trí khác nhau, ý kiến quý giá của cử tri giúp công tác phục vụ nhân dân của ứng cử viên tốt hơn.

Ở phường Phú Thọ Hòa, cử tri tâm đắc với chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP HCM, nhất là cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Cam kết với cử tri phường Long Phước, TP HCM, ứng cử viên ĐBQH Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho biết sẽ thúc đẩy mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng dọc các tuyến metro, tối ưu hóa khai thác không gian ngầm, tạo động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị.

Cử tri cũng chờ đợi các ứng cử viên đơn vị bầu cử ĐBQH số 8 đóng góp tốt trong công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, chính sách đào tạo nghề cho lực lượng xuất ngũ cũng như đẩy nhanh loạt dự án hạ tầng giao thông.

Tại phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, các thành viên đơn vị bầu cử số 4 ĐBQH và đơn vị bầu cử số 10 HĐND TP HCM nghe những đóng góp thẳng thắn của cử tri liên quan vấn đề dân sinh.

Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm đến định hướng và kế hoạch đầu tư của Petrovietnam trong thời gian tới. Họ kỳ vọng các dự án mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương…

Ý kiến cử tri những địa phương trên đều được ứng cử viên ĐBQH, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM phản hồi, đưa ra cam kết rõ ràng để xử lý khi trúng cử. 

Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động

Ngày 10-3, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia - cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp 2026-2031 tại tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ hứa khi có thể làm được - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện với cử tri và nhân dân xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa .Ảnh: LÊ HỢI

Ở xã Pù Luông, ông Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời và sự chủ động của xã Pù Luông khi chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy địa phương tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân...

Tại Đồng Nai, trong công văn vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử.

Những đơn vị trên cũng được yêu cầu phối hợp tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Thanh Tuấn - Nguyễn Tuấn


Tin liên quan

TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*): Chọn mặt gửi vàng

TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*): Chọn mặt gửi vàng

Bên cạnh chuyên môn, đại biểu Quốc hội và HĐND được kỳ vọng gần gũi nhân dân, góp phần đưa chính sách sát thực tiễn cuộc sống

Ký ức bầu cử qua những kỷ vật lưu giữ

Trong dòng chảy đời sống xã hội, có những sự kiện chỉ diễn ra thời gian ngắn nhưng đọng mãi trong trí nhớ của người dân.

[Infographic] Cử tri đi bầu cử cần lưu ý những gì?

(NLĐO) - Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày hội non sông, mỗi cử tri cần nắm chắc thể lệ bầu cử

ứng cử viên bầu cử cam kết đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Chỉ hứa khi có thể làm được
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo