Chỉ hứa khi có thể làm được

Tại TP HCM ngày 10-3, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng 4 thành viên đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri 2 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

3 nhiệm vụ lớn

Trong buổi tiếp xúc, 5 ứng cử viên ĐBQH trình bày chương trình hành động cùng cam kết mạnh mẽ hướng tới góp phần xây dựng pháp luật; xây dựng chính quyền các cấp; khơi thông nguồn lực phát triển; bảo vệ, phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em…

Sau khi tiếp thu ý kiến cử tri, thay mặt tổ đại biểu, ông Trần Lưu Quang phản hồi cặn kẽ nhiều vấn đề. Trong đó, với câu chuyện quy hoạch, ông thông tin thành phố đã thuê tư vấn quốc tế làm quy hoạch tổng thể. Thành phố làm rất nghiêm túc việc này và cuối năm nay sẽ có sản phẩm.

Chia sẻ về công tác tại Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ bản thân đã có 2 nhiệm kỳ là đại biểu và nhận thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn.

Với ông, khi đã lên nghị trường thì không có quyền từ chối chất vấn hay trả lời vòng vo, và Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục là Quốc hội đổi mới, thực sự đại diện cho ý chí cũng như tiếng nói của cử tri cả nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông Trần Lưu Quang cho biết sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng.

Đó là tham gia xây dựng pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; tham gia quyết định vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. "Đã qua rồi thời muốn hứa gì thì hứa. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được!" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ưu tiên chính sách an sinh, hạ tầng giao thông

Trong ngày, tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng được tổ chức ở nhiều địa phương tại TP HCM.

Trước cử tri hai phường Bình Tây, Bình Tiên, thay mặt các thành viên đơn vị bầu cử số 17, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - cảm ơn những lời tâm huyết, trách nhiệm thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và phản hồi ý kiến cử tri. Ảnh: THANH NGA

Liên quan đến đề xuất của cử tri về việc khai thác hiệu quả khu đất trống làm không gian sinh hoạt cộng đồng, ông Lê Quốc Phong đánh giá đây là ý tưởng thiết thực. Lãnh đạo thành phố đang đặc biệt quan tâm đến việc tận dụng tạm thời các khu đất chưa sử dụng hoặc đất chờ dự án để tạo thêm không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Đây cũng là một phần trong định hướng xây dựng đô thị xanh, thân thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, đầu tư hệ thống y tế và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Trong khi đó, tiếp xúc cử tri 2 phường Chánh Hiệp, Phú Lợi, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - trong vai trò ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP HCM, khẳng định sẽ chú trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Đồng thời, ưu tiên vấn đề trọng điểm, nhiệm vụ đột phá của thành phố.

Với vai trò là lãnh đạo TP HCM, ông Võ Văn Minh thông tin trong số những nhiệm vụ ưu tiên có gìn giữ, phát huy giá trị của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, cạnh đó, quan tâm đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường ven sông Sài Gòn, các tuyến đường kết nối với làng nghề...

Trân trọng những gửi gắm tâm huyết

Trong tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, đại diện 5 ứng cử viên HĐND TP HCM đơn vị bầu cử số 16, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cảm nhận những ý kiến cử tri trên nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống đô thị, môi trường sống an toàn, văn minh đến không gian công cộng... thể hiện rõ sự tâm huyết đối với sự phát triển của TP HCM.

Cử tri tại TP HCM theo dõi thông tin bầu cử .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Tâm quả quyết nếu trúng cử, các ứng cử viên thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nếu không trúng cử, ở những vị trí khác nhau, ý kiến quý giá của cử tri giúp công tác phục vụ nhân dân của ứng cử viên tốt hơn.

Ở phường Phú Thọ Hòa, cử tri tâm đắc với chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP HCM, nhất là cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Cam kết với cử tri phường Long Phước, TP HCM, ứng cử viên ĐBQH Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho biết sẽ thúc đẩy mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng dọc các tuyến metro, tối ưu hóa khai thác không gian ngầm, tạo động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị.

Cử tri cũng chờ đợi các ứng cử viên đơn vị bầu cử ĐBQH số 8 đóng góp tốt trong công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, chính sách đào tạo nghề cho lực lượng xuất ngũ cũng như đẩy nhanh loạt dự án hạ tầng giao thông.

Tại phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, các thành viên đơn vị bầu cử số 4 ĐBQH và đơn vị bầu cử số 10 HĐND TP HCM nghe những đóng góp thẳng thắn của cử tri liên quan vấn đề dân sinh.

Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm đến định hướng và kế hoạch đầu tư của Petrovietnam trong thời gian tới. Họ kỳ vọng các dự án mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương…

Ý kiến cử tri những địa phương trên đều được ứng cử viên ĐBQH, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM phản hồi, đưa ra cam kết rõ ràng để xử lý khi trúng cử.

Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động Ngày 10-3, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia - cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp 2026-2031 tại tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện với cử tri và nhân dân xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa .Ảnh: LÊ HỢI Ở xã Pù Luông, ông Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời và sự chủ động của xã Pù Luông khi chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy địa phương tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân... Tại Đồng Nai, trong công văn vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử. Những đơn vị trên cũng được yêu cầu phối hợp tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu theo quy định. Thanh Tuấn - Nguyễn Tuấn



