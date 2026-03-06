HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trực 24/24 giờ đảm bảo thông suốt phần mềm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Văn Duẩn

(NLĐO) - Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng QH và Tập đoàn Viettel túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bầu cử trong sử dụng phần mềm

Sáng 6-3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với 34 điểm cầu Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố tập huấn một số nội dung hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập huấn phần mềm bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm thống nhất cách thức triển khai phần mềm phục vụ công tác bầu cử trên phạm vi toàn quốc, qua đó nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong hoạt động quản lý nhà nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các phần mềm phục vụ bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu, hỗ trợ công tác tổng hợp, báo cáo nhanh chóng, chính xác, mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử.

Tập huấn phần mềm bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 2.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung liên quan trực tiếp đến các công việc sẽ triển khai từ nay đến ngày bầu cử 15-3, gồm: Cập nhật dữ liệu trước ngày bầu cử; cập nhật báo cáo tiến độ bầu cử; theo dõi tiến độ bầu cử và cập nhật số liệu bầu cử. Bên cạnh đó, các chuyên gia kỹ thuật trực tiếp trình bày các tình huống vận hành thực tế, đồng thời lưu ý một số vấn đề kỹ thuật thường gặp và phương án xử lý nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt.

Tại các điểm cầu địa phương, đại biểu tích cực trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến quá trình triển khai, vận hành, bảo mật dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống phần mềm. Những nội dung vướng mắc đã được đại diện cơ quan chuyên môn giải đáp cụ thể, giúp các địa phương nắm vững quy trình, thao tác và yêu cầu kỹ thuật khi áp dụng trong thực tế.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thời gian tới, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội và Tập đoàn Viettel sẽ túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bầu cử trong quá trình sử dụng phần mềm, kịp thời khắc phục những vướng mắc phát sinh, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu mà Hội đồng bầu cử quốc gia đặt ra đối với hệ thống phần mềm này.

Tập huấn phần mềm bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 3.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh việc vận hành hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý phục vụ công tác bầu cử có vai trò quan trọng, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Viettel cùng sự quyết tâm của Ủy ban bầu cử các cấp, các nhiệm vụ được giao sẽ được triển khai hiệu quả.

Trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ ngay với Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội để được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Đối với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị, trên cơ sở các ý kiến phản ánh từ địa phương, tiếp tục hoàn thiện các tính năng của hệ thống, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ để hướng dẫn, khắc phục nhanh nhất các vướng mắc của người dùng hệ thống phần mềm trong ngày bầu cử.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

(NLĐO) - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

TPHCM: Không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Việc không tăng ca, làm thêm giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử

