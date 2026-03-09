Ký ức bầu cử qua những kỷ vật lưu giữ

Với ông Trần Đức Tuệ (phường Bình Thạnh, TP HCM), nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp mà ông tham gia với tư cách cử tri để lại dấu ấn không phai, được ông trân trọng, lưu giữ qua từng kỷ vật.

Ông Tuệ vốn có thói quen ghi lại hình ảnh bảng niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở khu dân cư. Những tấm bảng tưởng chừng mang tính chất thông báo hành chính nhưng với ông, chúng có ý nghĩa đặc biệt khi là nơi tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn người xứng đáng đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của cử tri.

Một trong nhiều kỷ vật mà ông Trần Đức Tuệ nâng niu là tấm ảnh ngày bỏ phiếu 23-5-2021. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngoài ra, vô số bức ảnh phản ánh không khí bầu cử rộn ràng với các tuyến đường, khu phố rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu; hệ thống loa truyền thanh liên tục nhắc nhở người dân về ngày hội lớn của đất nước… hay tấm thẻ cử tri minh chứng cho quyền làm chủ của người dân cũng được ông Tuệ cẩn thận lưu giữ. Ký ức rõ nét nhất của ông là ngày 23-5-2021. Hôm đó, bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Tại điểm bỏ phiếu của phường, cờ Tổ quốc tung bay, tượng Bác Hồ đặt trang trọng phía trước, thùng phiếu được sắp xếp ngay ngắn giữa sắc hoa tươi tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Giữa bầu không khí ấy, ông Tuệ nhận lá phiếu, cẩn trọng lựa chọn ứng cử viên mình tin tưởng rồi bỏ vào thùng phiếu trong cảm xúc vừa hồi hộp vừa vinh dự. Ông kể thời điểm ấy, việc bỏ phiếu không đơn thuần là thủ tục mà còn là khoảnh khắc thể hiện niềm tin và trách nhiệm của một công dân.

Từ những kỷ vật lưu giữ, ông Tuệ gửi gắm mong muốn giản dị nhưng chân thành rằng, người được tín nhiệm bầu chọn luôn lắng nghe tiếng nói, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hết lòng vì lợi ích chung của cộng đồng. Mỗi lá phiếu mang theo niềm tin mà người dân gửi gắm vào những người đại diện. Chính niềm tin ấy đã làm nên ý nghĩa thiêng liêng của mỗi kỳ bầu cử.