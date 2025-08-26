HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt"

Thùy Trang

(NLĐO) - Thậm chí, báo Trung Quốc còn khẳng định nhan sắc của Chi Pu "ăn đứt" mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh của màn ảnh Trung Hoa.

Chi Pu: “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh - Sohu khẳng định!

Báo Trung gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt" - Ảnh 1.

Báo Trung Quốc gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt"

Cụ thể, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc gây bất ngờ khi ca ngợi ca sĩ, diễn viên Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh". Theo Sohu, Chi Pu là một nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu vừa ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sohu mô tả "Chi Pu sở hữu "vẻ đẹp gây choáng ngợp" với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng gợi cảm. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái sang "chảnh", Chi Pu luôn là một trong những ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.

Cô được so sánh với "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên, vừa có nhan sắc, vừa có thân hình, vừa có học vấn. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Trung Quốc như Sohu, 51, HK01, On, UDN… đều từng có bài viết về Chi Pu, và tất cả đều khẳng định cô là người đẹp số 1 Việt Nam.

Chi Pu “bùng nổ” concert Sao nhập ngũ 2025: 6 màn biến hóa “chất lừ”

Báo Trung gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt" - Ảnh 2.

Tiết mục Đóa hoa hồng của Chi Pu

Mới đây, xuất hiện trên sân khấu concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tạo ấn tượng khi biến hóa đa dạng trên sân khấu. Chi Pu với 6 màn trình diễn gồm: "Cô gái mở đường x Vấn vương", "Mẹ yêu con", "Nối vòng tay lớn", "Tuổi trẻ là mấy", mashup "I don't need photoshop x Đóa hoa hồng" và "Khát vọng tuổi trẻ" đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với khán giả.

Không chỉ là hình ảnh một cô ca sĩ đầy sự xinh đẹp thường thấy, Chi Pu còn mang đến năng lượng trẻ trung và tình yêu nước trong từng bài hát.

Báo Trung gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt" - Ảnh 3.

Tiết mục Khát vọng tuổi trẻ

Khán giả thường nhớ đến Chi Pu với hình ảnh cô ca sĩ đứng trên sân khấu một mình, tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng, khi kết hợp cùng các nghệ sĩ khác trình diễn "Cô gái mở đường" hay "Mẹ yêu con" và "Khát vọng tuổi trẻ", Chi Pu vẫn giữ được phong độ cuốn hút, tập trung trọn vẹn vào phần hát của mình.

Điều đặc biệt đối với Chi Pu khi góp mặt tại Sao nhập ngũ concert 2025 là khoác lên mình trang phục áo lính để biểu diễn. Hình ảnh "cô gái mở đường" ấy càng tô đậm lòng yêu nước và truyền thống quân nhân của gia đình.

Bên cạnh đó, khán giả còn được nhìn thấy và lắng nghe một Chi Pu đầy cảm xúc, đầy sâu lắng trên sân khấu "Mẹ yêu con". Không thể phủ nhận rằng khả năng ca hát của nữ ca sĩ đang ngày càng cải thiện và dần được công chúng yêu mến hơn.

Báo Trung gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt" - Ảnh 4.

Tiết mục "Cô gái mở đường"

Xuyên suốt concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tiếp tục thể hiện sự nỗ lực và chuyên nghiệp khi theo đuổi con đường âm nhạc. Cô cũng gửi gắm vào những tiết mục của mình một tinh thần yêu nước và nguồn năng lượng đầy tự hào dân tộc.

Báo Trung gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt" - Ảnh 5.

Tiết mục "Mẹ yêu con"

Tin liên quan

Chi Pu biểu diễn loạt hit trong sự nghiệp cùng dàn xe thể thao

Chi Pu biểu diễn loạt hit trong sự nghiệp cùng dàn xe thể thao

(NLĐO)- Sân khấu hoành tráng với gần 100 vũ công, tái hiện những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu.

Dàn người đẹp Tây cuốn hút với áo dài Việt

(NLĐO) - Dàn nhan sắc Miss Cosmo 2025 đẹp khó cưỡng trong tà áo dài và nón vẽ quốc kỳ Việt Nam.

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

(NLĐO) - Dù không hoạt động showbiz nhưng nhan sắc 2 con gái MC Quyền Linh luôn trở thành đề tài bình luận, ngợi khen của cư dân mạng.

Chi Pu nhan sắc Chi Pu vẻ đẹp Chi Pu đệ nhất mỹ nhân Việt gọi tên Chi Pu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo