Chi Pu: “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh - Sohu khẳng định!

Báo Trung Quốc gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt"

Cụ thể, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc gây bất ngờ khi ca ngợi ca sĩ, diễn viên Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh". Theo Sohu, Chi Pu là một nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu vừa ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sohu mô tả "Chi Pu sở hữu "vẻ đẹp gây choáng ngợp" với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng gợi cảm. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái sang "chảnh", Chi Pu luôn là một trong những ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.

Cô được so sánh với "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên, vừa có nhan sắc, vừa có thân hình, vừa có học vấn. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Trung Quốc như Sohu, 51, HK01, On, UDN… đều từng có bài viết về Chi Pu, và tất cả đều khẳng định cô là người đẹp số 1 Việt Nam.

Chi Pu “bùng nổ” concert Sao nhập ngũ 2025: 6 màn biến hóa “chất lừ”

Tiết mục Đóa hoa hồng của Chi Pu

Mới đây, xuất hiện trên sân khấu concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tạo ấn tượng khi biến hóa đa dạng trên sân khấu. Chi Pu với 6 màn trình diễn gồm: "Cô gái mở đường x Vấn vương", "Mẹ yêu con", "Nối vòng tay lớn", "Tuổi trẻ là mấy", mashup "I don't need photoshop x Đóa hoa hồng" và "Khát vọng tuổi trẻ" đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với khán giả.

Không chỉ là hình ảnh một cô ca sĩ đầy sự xinh đẹp thường thấy, Chi Pu còn mang đến năng lượng trẻ trung và tình yêu nước trong từng bài hát.

Tiết mục Khát vọng tuổi trẻ

Khán giả thường nhớ đến Chi Pu với hình ảnh cô ca sĩ đứng trên sân khấu một mình, tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng, khi kết hợp cùng các nghệ sĩ khác trình diễn "Cô gái mở đường" hay "Mẹ yêu con" và "Khát vọng tuổi trẻ", Chi Pu vẫn giữ được phong độ cuốn hút, tập trung trọn vẹn vào phần hát của mình.

Điều đặc biệt đối với Chi Pu khi góp mặt tại Sao nhập ngũ concert 2025 là khoác lên mình trang phục áo lính để biểu diễn. Hình ảnh "cô gái mở đường" ấy càng tô đậm lòng yêu nước và truyền thống quân nhân của gia đình.

Bên cạnh đó, khán giả còn được nhìn thấy và lắng nghe một Chi Pu đầy cảm xúc, đầy sâu lắng trên sân khấu "Mẹ yêu con". Không thể phủ nhận rằng khả năng ca hát của nữ ca sĩ đang ngày càng cải thiện và dần được công chúng yêu mến hơn.

Tiết mục "Cô gái mở đường"

Xuyên suốt concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tiếp tục thể hiện sự nỗ lực và chuyên nghiệp khi theo đuổi con đường âm nhạc. Cô cũng gửi gắm vào những tiết mục của mình một tinh thần yêu nước và nguồn năng lượng đầy tự hào dân tộc.