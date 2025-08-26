“See now scan now” - 15 nhan sắc Miss Cosmo 2025 “cháy” cùng áo dài Việt!

Dàn người đẹp Tây cuốn hút với áo dài Việt

Tại sự kiện trình diễn tính năng quét QR thanh toán: "See Now Scan Now - Tech-shion Show", dàn nhan sắc 15 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (thí sinh tham dự cuộc thi Miss Cosmo 2025) thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục áo dài Việt.

Hoa hậu Miss Cosmo 2025 đến từ Cuba, Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines, Ý, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, US Virgin Islands, Myanmar, Campuchia, Colombia… cùng Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 Đỗ Cẩm Ly có màn trình diễn áo dài ấn tượng.

Trong tà áo dài truyền thống từ nhà thiết kế Song Toàn, Hoa hậu Phương Linh cùng các nàng hậu Quốc tế sải bước đầy kiêu hãnh trên nền nhạc ca khúc "Việt Nam tôi" qua giọng ca của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 - Bùi Xuân Hạnh. Khoảnh khắc này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định sự hội nhập mạnh mẽ.

Vũ điệu hòa bình: BST Hoàn vũ của Song Toàn và sắc màu hạnh phúc!

Các người đẹp xinh xắn trong áo dài Việt

Bộ sưu tập Hoàn vũ của nhà thiết kế Song Toàn mang ý nghĩa vũ điệu hòa bình với điểm nhấn của các thiết kế là hình ảnh chim bồ câu trắng và những bông hoa… Tất cả tượng trưng cho ngày vui của đất nước. Các thiết kế có gam màu trắng, xanh pastel mang đến cảm giác bình yên, thanh lịch cho người mặc.

Sự xuất hiện của cờ Tổ quốc trên tay các người đẹp nước ngoài khi trình diễn catwalk tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng tự hào dân tộc nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Trước đó, dàn hoa hậu mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, trải nghiệm các hoạt động sông nước miệt vườn tại Vĩnh Long, Tây Ninh. Đây là các hoạt động bên lề trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Bùi Xuân Hạnh làm ca sĩ

Miss Cosmo 2025 tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam. Các hoạt động diễn ra ở Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP.HCM, từ ngày 28-11 đến 20-12.

Cuộc thi năm nay có chủ đề Rồng vươn mình, 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài. Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 20-12 tại công viên Sáng Tạo (TP HCM). Kênh truyền hình AXN sẽ phát sóng trực tiếp đêm chung kết này.