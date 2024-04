Chi tiền tỉ quảng bá du lịch bằng điện ảnh

Sau hiệu ứng tích cực từ những bộ phim "bom tấn" được quay ở Ninh Bình, Hội An..., Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã lựa chọn triển khai hoạt động xúc tiến du lịch bằng điện ảnh trong năm nay.



Phải "thật ấn tượng"

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL), thông tin chương trình xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh tại Mỹ (Việt Nam Expo in Hollywood) do Bộ VH-TT-DL chủ trì, Indochina Productions Mỹ thực hiện, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Oxalis Adventure phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9-2024. Sự kiện dự kiến quy tụ 15-20 gian hàng, mở cửa tự do cho khách tham quan. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam sẽ giới thiệu các món ăn Việt, mời các ngôi sao Hollywood và người địa phương đến trải nghiệm miễn phí.

Theo ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, hoạt động du lịch hậu đại dịch COVID-19 có nhiều biến động. Do đó, ngành du lịch phải thay đổi cách làm, cách tiếp cận, thay đổi thị trường. Nhấn mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như một dòng chảy không ngừng, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng cần thực hiện một cách kiên trì, liên tục, thường xuyên và phải làm thật ấn tượng thì thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam mới không bị lãng quên.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, cho biết chương trình có nhiều hoạt động như triển lãm về điện ảnh, du lịch Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, bối cảnh điện ảnh và chính sách đối với hoạt động điện ảnh quốc tế tại Việt Nam. Khoảng 200 nhà sản xuất, đạo diễn phim được mời tham gia - gồm đạo diễn phim "Kong: Skull Island" Jordan Vogt-Roberts, nhà sản xuất phim và giám đốc sản xuất Eric Mcleod - cùng các ngôi sao Hollywood, các nhà sản xuất như Amazon, Netflix... Hoạt động này nhằm kết nối các nhà làm phim có thể ký kết, làm phim tại Việt Nam.

"Chương trình sẽ mang những hình ảnh ấn tượng, cảnh quan đa dạng của Việt Nam đến với khán giả toàn cầu, từ đây khơi dậy sự quan tâm và mong muốn được tận mắt trải nghiệm các điểm đến. Việc quảng bá nhận thức điểm đến rất quan trọng. Khách du lịch từ châu Âu và Mỹ thường tìm kiếm những điểm đến mà quê hương họ không có nên các điểm đến của Việt Nam có thể rất phù hợp với khách ưa thích du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa" - ông Nguyễn Châu Á nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc xúc tiến quảng bá du lịch thông qua điện ảnh không phải mới nhưng đây là hình thức quảng bá rất hiệu quả. Bằng chứng là từ những bộ phim của Hollywood được quay tại Ninh Bình, Hạ Long, Hội An..., các điểm đến đã được nhiều du khách quốc tế biết đến hơn.

Phim trường “Kong: Skull Island” tại tỉnh Ninh Bình thu hút du khách sau khi phim ra mắt khán giả

Huy động xã hội hóa

Theo ông Hà Văn Siêu, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở Việt Nam đang gặp nhiều thách thức. Đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến về thu hút khách du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19; giá dịch vụ, vé máy bay cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trong khi đó, xung đột địa chính trị, kinh tế trên thế giới đã ảnh hưởng đến việc thu hút khách từ một số thị trường nguồn. Mặt khác, cơ chế phối hợp triển khai xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu, cơ chế giải ngân kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chưa được khơi thông.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong thừa nhận "nguồn lực có hạn nên hiệu quả chưa như mong đợi". Lãnh đạo bộ này bày tỏ mong muốn huy động xã hội hóa - đặc biệt là sự hợp sức của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp - để các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch có điểm nhấn, mang tầm quốc gia. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Châu Á cho hay kinh phí tổ chức một ngày Việt Nam Expo in Hollywood dự kiến khoảng 10 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí thiết kế, lắp đặt gian hàng), nguồn kinh phí xã hội hóa 100%.

Cho rằng "muốn đi xa, phải đi cùng nhau", ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, nhấn mạnh cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị du lịch, thay vì hoạt động riêng lẻ. Bên cạnh đó, cần tận dụng các liên hoan phim quốc tế, đưa du lịch gắn với điện ảnh, thông qua đó lồng ghép những cảnh quan đẹp của Việt Nam vào câu chuyện, nội dung phim để tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn cho các điểm đến.

Với riêng Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Minh cho hay thành phố đã quảng bá, truyền thông du lịch trên đài CNN và các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ đánh giá cao việc truyền thông trên các kênh truyền thông quốc tế, ông Nguyễn Hồng Minh còn cho rằng việc tương tác trên mạng xã hội cũng thu hút đông đảo du khách, nhất là du khách ưa thích công nghệ thông tin.

Hàng loạt chương trình quảng bá Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024 là tổ chức 3 hội chợ du lịch quốc tế gồm Hội chợ VITM London, Hội chợ CITM Trung Quốc, Hội chợ tại ASEAN - Trung Quốc cùng vào tháng 11. Bên cạnh đó là chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bắc Mỹ, Úc, Trung Quốc, châu Âu, khu vực ASEAN, Ấn Độ...; chương trình xúc tiến Lễ hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đồng thời, tổ chức 10 famtrip/presstrip tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...