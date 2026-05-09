Lao động

Chi tiết 4 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Trước phản ánh khó tiếp cận nhà ở xã hội do hiếm và mắc, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng đã nói về 4 dự án lớn sắp đưa vào phục vụ công nhân.

Ngày 9-5, tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với đoàn viên công đoàn, người lao động do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức, vấn đề nhà ở xã hội (NƠXH) tiếp tục được nhiều công nhân phản ánh.

4 Dự án nhà ở xã hội cho công nhân Đà Nẵng , hoàn thành năm 2027 - Ảnh 1.

Chị Phan Thị Kim Oanh phản ánh nhiều công nhân khát khao có mái ấm ổn định nhưng đành phải gác lại giấc mơ vì áp lực tài chính quá lớn

Nhiều người lao động cho biết việc tiếp cận NƠXH vẫn rất khó khăn do giá bán, giá thuê vượt quá khả năng chi trả của công nhân - vốn có thu nhập chỉ 6-8 triệu đồng/tháng.

Chị Phan Thị Kim Oanh, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, cho rằng quy trình xét duyệt hồ sơ, chứng minh thu nhập còn phức tạp, khiến công nhân mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hải, đại diện Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An, phản ánh nguồn cung NƠXH hiện quá ít so với nhu cầu thực tế, khiến nhiều công nhân vẫn phải sống trong các khu trọ chật hẹp, xuống cấp. Theo anh Hải, việc bốc thăm mua NOXH hiện nay có tỉ lệ trúng rất thấp, khiến nhiều người lao động nản lòng.

4 Dự án nhà ở xã hội cho công nhân Đà Nẵng , hoàn thành năm 2027 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hải, đại diện Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An, phản ánh nguồn cung nhà ở xã hội hiện quá ít so với nhu cầu thực tế

Trả lời các ý kiến, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết thành phố là một trong những địa phương sớm quan tâm phát triển NƠXH cho công nhân và người thu nhập thấp. Đến năm 2025, toàn thành phố có khoảng 20.000 căn NOXH, trong đó ngân sách thành phố đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng để xây dựng hơn 11.000 căn.

Theo ông Tuấn, sau khi triển khai Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH của Chính phủ, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu hơn 26.000 căn. Hiện thành phố đã xác định 36 dự án với khoảng 31.000 căn; trong đó 24 dự án với khoảng 22.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

4 Dự án nhà ở xã hội cho công nhân Đà Nẵng , hoàn thành năm 2027 - Ảnh 3.

Trả lời công nhân, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thành phố đang triển khai 4 dự án NƠXH, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong vòng 24h trên website của sở

4 dự án nhà ở xã hội sắp xong tại Đà Nẵng

Đáng chú ý, thành phố đang triển khai 4 dự án NƠXH dành cho công nhân. Trong đó, khu nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm sẽ được cải tạo thành NƠXH cho thuê với khoảng 200 căn hộ, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dự án nhà ở Công đoàn tại phường Hải Vân do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang được triển khai với quy mô 735 căn hộ, tích hợp nhà trẻ, khu vui chơi và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang phối hợp nghiên cứu đầu tư thêm dự án NƠXH tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Tại Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NƠXH quy mô 538 căn, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Liên quan phản ánh về thủ tục tiếp cận NOXH, ông Tuấn thừa nhận việc xác nhận hồ sơ hiện vẫn gây khó cho công nhân. “Sở Xây dựng đã xây dựng chuyên mục riêng về nhà ở xã hội trên website để hướng dẫn thủ tục và giải đáp thắc mắc cho người dân trong vòng 24 giờ”, ông Tuấn thông tin.

4 Dự án nhà ở xã hội cho công nhân Đà Nẵng , hoàn thành năm 2027 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn bộ KCN hiện hữu và KCN mới, yêu cầu phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú và thiết chế phục vụ công nhân

Về giá thuê NƠXH, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng chi phí hiện chịu tác động lớn từ giá vật liệu và nhân công tăng cao. Thành phố đang nghiên cứu thêm cơ chế hỗ trợ như miễn chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng để kéo giảm giá bán, giá thuê trong thời gian tới.

Đáng chú ý, tại phần trao đổi thêm về cơ chế cho doanh nghiệp FDI xây dựng nhà lưu trú công nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh pháp luật hiện hành đã cho phép doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư khu lưu trú phục vụ người lao động nếu quy hoạch có bố trí quỹ đất phù hợp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu văn bản rà soát toàn bộ các khu công nghiệp hiện hữu và khu công nghiệp mới.

Trong đó, các khu công nghiệp mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú và thiết chế phục vụ công nhân; các khu công nghiệp hiện hữu phải xây dựng lộ trình, thời hạn cụ thể để bổ sung hạ tầng an sinh cho người lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc.

Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm có được làm nhà ở xã hội?

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề nghị được thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm và cấp giấy chứng nhận.

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư xây nhà ở xã hội trên 5.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành hơn 8.350 căn nhà ở xã hội, Quảng Ngãi đã bố trí quỹ đất khoảng 461,37ha.

