Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm có được làm nhà ở xã hội?

Thời gian qua, UBND TPHCM nhận được các văn bản của nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án nhà ở xã hội trên phần đất do nhà nước trực tiếp quản lý, đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng; đất thuê trả tiền hàng năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.

Đất hộ gia đình, cá nhân

Vướng mắc thứ nhất, theo UBND TP HCM, hiện nay, Sở Xây dựng nhận được hồ sơ của một số nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được phê duyệt (chưa công khai thông tin dự án).

Dự án nhà ở xã hội MR1 quy mô hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, sau 4 năm khởi công vẫn chưa có tiến triển, nhiều năm qua vẫn là khu đất trống.

Các khu đất có nguồn gốc là đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng (các hộ gia đình, cá nhân này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng chưa cập nhật biến động, sang tên cho nhà đầu tư; đất có nguồn gốc do nhà nước trực tiếp quản lý mà tách được thành dự án độc lập.

UBND TPHCM kiến nghị hướng dẫn đối với 2 trường hợp đất nêu trên.

Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm

Vướng mắc thứ hai, Sở Xây dựng nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt, có nguồn gốc sử dụng đất do nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tương tự, dự án nhà ở xã hội ở phường Long Trường tiến độ ì ạch.

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn: nguồn gốc đất nêu trên có đồng nhất với quyền sử dụng đất để được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 192/2025 của Chính phủ hay không?

Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê đề xuất thay đổi mục đích sử dụng đất từ không phải đất ở sang đất ở có vượt quá quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai hay không?

Việc giao chủ đầu tư dự án cho người đang sử dụng đất thuê làm thay đổi nguồn gốc sử dụng đất từ nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở có bảo đảm theo quy định của pháp luật về đất đai.?