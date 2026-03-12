Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026

Minh Chiến

(NLĐO)- Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1-7-2026, bảng lương của lực lượng công an sẽ có thay đổi theo mức lương cơ sở mới.

Lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng 8%, từ ngày 1-7-2026. Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, ngày 9-3.

Lương cơ sở hiện này là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Hiện nay lương của lực lượng vũ trang được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương cấp bậc quân hàm công an nhân dân từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):

STTCấp bậc quân hàmHệ số lươngLương hiện hưởngLương dự kiến từ 1-7-2026
1Đại tướng10,4

24.336.000

26.282.880

2Thượng tướng9,8

22.932.000

24.766.560

3Trung tướng9,2

21.528.000

23.250.240

4Thiếu tướng8,6

20.124.000

21.733.920

5Đại tá8,0

18.720.000

20.217.600

6Thượng tá7,3

17.082.000

18.448.560

7Trung tá 6,6

15.444.000

16.679.520

8Thiếu tá6,0

14.040.000

15.163.200

9Đại uý5,4

12.636.000

13.646.880

10Thượng uý5,0

11.700.000

12.636.000

11Trung uý4,6

10.764.000

11.625.120

12Thiếu úy 4,3

9.828.000

10.614.240

13Thượng sĩ3,8

8.892.000

9.603.360

14Trung sĩ3,5

8.190.000

8.845.200

15Hạ sĩ3,2

7.488.000

8.087.040

- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:

Nhóm 1:

Bậc lươngHệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

13,85

9.009.000

9.729.720

24,2

9.828.000

10.614.240

34,55

10.647.000

11.496.760

44,9

11.466.000

12.383.280

55,25

12.285.000

13.267.800

65,6

13.104.000

14.152.320

75,95

13.923.000

15.036.840

86,3

14.742.000

15.920.100

96,65

15.561.000

16.805.880

107,0

16.380.000

16.805.880

117,35

17.199.000

16.805.880

127,7

18.018.000

19.459.440

Nhóm 2:

Bậc lươngHệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

13,65

8.541.000

9.224.280

24,0

9.360.000

10.108.800

34,35

10.179.000

10.996.320

44,7

10.998.000

11.877.840

55,05

11.817.000

12.762.360

65,4

12.636.000

13.464.880

75,75

13.455.000

13.464.880

86,1

14.274.000

15.415.920

96,45

15.093.000

16.300.440

106,8

15.912.000

17.184.960

117,15

16.731.000

18.069.480

127,5

17.550.000

18.954.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:

Nhóm 1:

Bậc lươngHệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

13,5

8.190.000

8.845.200

23,8

8.892.000

9.754.992

34,1

9.594.000

10.361.520

44,4

10.296.000

11.119.680

54,7

10.998.000

11.877.840

65,0

11.700.000

11.700.000

75,3

12.402.000

13.394.160

85,6

12.402.000

14.152.320

95,9

13.806.000

14.910.480

106,2

14.508.000

15.668.640

Nhóm 2:

Bậc lương Hệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

13,2

7.488.000

8.087.040

23,5

8.190.000

8.845.200

33,8

8.892.000

9.754.992

44,1

9.594.000

10.361.520

54,4

10.296.000

11.119.680

64,7

10.998.000

11.877.840

75,0

11.700.000

11.700.000

85,3

12.402.000

13.394.160

95,6

13.104.000

14.152.320

105,9

13.806.000

14.910.480

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:

Nhóm 1:

Bậc lương Hệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

13,2

7.488.000

8.087.040

23,45

8.073.000

8.718.840

33,7

8.658.000

9.350.640

43,95

9.243.000

9.982.440

54,2

9.828.000

10.614.240

64,45

10.413.000

11.246.040

74,7

10.998.000

11.877.840

84,95

11.583.000

12.509.640

95,2

12.168.000

13.141.440

105,45

12.753.000

13.773.240

Nhóm 2:

Bậc lươngHệ số lương

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến từ 1-7-2026

12,95

6.903.000

7.455.240

23,2

7.488.000

8.087.040

33,45

8.073.000

8.718.840

43,7

8.658.000

9.350.640

53,95

9.243.000

9.982.440

64,2

9.828.000

10.614.240

74,45

10.413.000

11.246.040

84,7

10.998.000

11.877.840

94,95

11.583.000

12.509.640

105,2

12.168.000

13.141.440

Lương cơ sở được điều chỉnh tăng gần nhất vào tháng 7-2024. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, với mức tăng 30%.

Liên quan đến chính sách tiền lương, trong công văn về triển khai Nghị quyết tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, giao Bộ Nội vụ xây dựng và trình phương án điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3-2026. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ trình phương án điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 3.

Tin liên quan

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026

(NLĐO)- Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng từ tháng 7-2026, với mức tăng 8%.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1-7

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin tới cử tri về lộ trình cải cách tiền lương, cắt giảm thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực: Sẽ tăng lương một phần trong năm 2026

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết dự kiến trong năm 2026, Nhà nước sẽ tăng lương một phần trong toàn bộ hệ thống.

lực lượng vũ trang tăng lương lương cơ sở tăng lương cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo