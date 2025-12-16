Phó Thủ tướng Thường trực: Sẽ tăng lương một phần trong năm 2026

Sáng 16-12, tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe đại diện Đoàn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả của Kỳ họp cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại như tình trạng thiếu biên chế giáo viên; công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý chợ; cải cách chính sách tiền lương; cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, xác đáng, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân; thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự phấn khởi khi được biết tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất (với Bắc Giang), tuy khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong năm 2025, Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy, dự kiến mỗi xã, phường sẽ có 4,5 phòng, thực hiện phân cấp phân quyền, Trung ương sẽ giao tổng biên chế cho tỉnh. Sau khi bộ máy ổn định, đề án vị trí việc làm được thông qua, sẽ có bảng lương mới. Về chế độ tiền lương, dự kiến trong năm 2026, Nhà nước sẽ tổ chức tăng lương một phần trong toàn bộ hệ thống...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai, không để phát sinh những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Về kiến nghị liên quan đến chỉ tiêu giáo viên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Trung ương đã giao trách nhiệm thuộc về địa phương. Đề nghị tỉnh, phường rà soát, thống kê số lượng trường học để khẩn trương bố trí đủ biên chế, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu cần chủ động bảo đảm phòng cháy, chữa cháy với phương châm "tự bảo vệ mình trước khi được bảo vệ.