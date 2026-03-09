Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, ngày 9-3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VGP

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai có 5 ứng cử viên. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và mong muốn của cử tri.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên. Các cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng và xúc động khi được trở về quê hương để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó Thủ tướng nhấn mạnh nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri để nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với vấn đề chính sách tiền lương được cử tri rất quan tâm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đây không chỉ là mối quan tâm của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Theo Phó Thủ tướng, cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Cùng với việc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Chính phủ, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Về mức lương cơ sở hiện nay (2,34 triệu đồng/tháng – PV), theo Phó Thủ tướng, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1-7-2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội"- Phó Thủ tướng cho hay.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nêu rõ, việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, liên quan kiến nghị của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể cải cách hành chính.

Theo Phó Thủ tướng, hai nội dung then chốt của cải cách hành chính là xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình và kế hoạch nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ những nỗ lực này, trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với năm 2024.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, khối lượng nhiệm vụ và thủ tục hành chính ở cấp cơ sở tăng mạnh. Theo tổng hợp, số thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước ngày 1/7, trong khi ở cấp tỉnh tăng khoảng 30%.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, áp lực đối với cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Từ thực tiễn đó, thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính với mục tiêu phấn đấu giảm khoảng 60%. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Một giải pháp quan trọng khác là triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ địa điểm nào thuận tiện.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung.